Бројне реакције на долазак Трампа Млађег у Бањалуку

Ни овај догађај, ни ова посјета није промакла дежурним твитерашима. И њу су искористили за сакупљање лајкова, шерова и коментара о свему и свачему.
Док се политичари баве порукама и анализама, на друштвеним мрежама стандардно, друга прича. Твитер заједница је пресудила, од шала о инвестицијама до саобраћаја."Превише сте ми осјетљиви. Гужве и обуставе саобраћаја су биле и кад су долазили Лавров, Ештон, Орбан, па чак и Дорис Пак", "Ево доказа да се дипломатски успјех Републике Српске види до мјесеца", неки су од коментара на мрежи Икс.
Ако питате твитераше, све је већ речено. Од геополитичких анализа у нешто више од 200 карактера, до сакупљања лајкова и шерова на рачун Трампа Млађег.
"Трамп Јуниор ће одиграти егзибициони тениски меч у кабриолет дворани",
"Трамп Јуниор ће отворити мост у Чесми", писали су корисници на мрежи Икс.
Долазак Трампа Млађег пробудио је машту код дежурних твитераша. Тако су у причу укључили и руске шпијуне.
"Ко би рекао да ће позвати руске шпијуне на овакве догађаје", једна је од реакција.
Ако је судити по твитеру, ништа није случајно па ни ова посјета. Уз руске шпијуне неки су већ израчунали и тарифу доласка уз који је стигла и фактура.
"Видим малоприје да у Бања луку долази Доналд Трамп Јуниор., син од Доналд Ј. Трамп. Нешто контам да га доведемо (није пуно 100.000 долара) да проба и оцијени гдје су најбољи ћевапи у Сарајеву. Шта мислите", написао је један корисник.
"Није дошао због пара, а и да јесте, па Ролингстонсе се плаћа, али не долазе свакоме", од
Од еуфорије до сумње, реакције су подијељене. Друштвене мреже су се "усијале " од подјела и оптужби. Праве вриједности посјете ће се мјерити у будућности конкретним резултатима.
