Нетанјаху: Иран је слабији него икада

Израелски премијер Бењамин Нетанијаху изјавио је данас да је Иран слабији него икада и да у преговоре са Сједињеним Америчким Државама улази поражен, истичући да примирје између Вашингтона и Техерана није крај кампање, већ корак ка остварењу циљева Израела.
- Заједно смо постигли изузетне резултате - рекао је он у обраћању јавности и додао да прије свега жели да погне главу у знак поштовања према Израелцима погинулим у рату до сада, преноси Тајмс оф Израел.
Он је рекао да је Иран слабији него икада, а Израел јачи него икада и да је то суштина.
- Ово није крај кампање. Иран у ове преговоре улази поражен и слабији него икада - нагласио је Нетанијаху и рекао да Израел и даље има циљеве које треба да оствари.
Он је додао да је сарадња између САД и Израела и даље снажна.
- Предсједниче Трамп, мој драги пријатељу Доналде, желим да вам захвалим на вашем вођству и пријатељству - рекао је Нетанијаху и истакао да САД и Израел мијењају лице Блиског истока.
Израелски премијер је рекао да је ирански режим уназађен за више деценија.
Нетанијаху је изјавио и да Иран није у стању да производи нове ракете, већ да тренутно користи залихе из постојећих складишта.
Он је, такође, рекао да ће ирански нуклеарни материјал бити изнесен из земље било договором, било побједом у рату.
У видео-обраћању неколико сати након објаве примирја између САД и Ирана, Нетанијаху је захвалио израелској јавности на истрајности.
- Заједно смо остварили огромне успјехе, наши борци на фронту и ви у позадини - рекао је он.
Нетанијаху је истакао да Израел има још циљева које треба да испуни.
- Остварићемо их било споразумом или наставком борби. Израел је спреман да се у сваком тренутку врати борбама. Прст је на обарачу - упозорио је он.
Израелски премијер је рекао да је примирје између САД и Ирана постигнуто у потпуној координацији са Израелом.
- Нису нас изненадили у посљедњем тренутку - рекао је он.
Нетанијаху је додао да Техеран поново отвара Ормуски мореуз након што је одустао од свих својих захтјева - укидања санкција, репарација, трајног окончања рата и примирја у Либану.
(Танјуг)
