Убио супругу пред дјецом због "црне магије": Испливали језиви детаљи

Брутално убиство мајке четворо малољетне дјеце шокирало је Аустрију.
"Желио бих да пријавим убиство", рекао је мушкарац који је на Васкрс назвао полицију, након чега су патроле појуриле на мјесто злочина у општини Сос близу Бадена.
Тијело 38-годишњакиње пронађено је у дворишту, прекривено свјеже покошеном травом. Мушкарац (47) који је позвао полицију био је супруг убијене и отац њене дјеце, са којом је већ неко вријеме живио раздвојено. Првобитно је тврдио да је његову супругу убио странац.
Међутим, аустријска полиција је истрагом брзо дошла до шокантних сазнања. Аустријанац поријеклом са Космета признао је да је на Ускрс дошао са намјером да убије супругу, рекавши истражиоцима: "Мрзим је!"
Док су дјеца била напољу, он је напао жену у кући. У њу је испалио три метка, погодивши је у главу, врат и груди. Како обдукција показује да хици нису били одмах смртоносни, убица је рањену жену избо одвијачем и ножем чак десет пута. Тијело је затим изнио у двориште и покушао да га сакрије под гомилом траве. Убиство је пријавио тек када се појавило једно од дјеце.
Убица је и раније имао забрану приласка и уходио је супругу, али никада није осуђиван. Током испитивања је дјеловао потпуно без емоција, правдајући се да је "морао да спаси дјецу од пропасти", тврдећи да је његову супругу опсједала црна магија.
Четворо малољетне дјеце предато је на старање надлежној служби за социјални рад, преноси Дневник.хр.
