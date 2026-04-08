Logo
Large banner

Убио супругу пред дјецом због "црне магије": Испливали језиви детаљи

Аутор:

АТВ
08.04.2026 18:53

Коментари:

0
Кугла
Фото: Pexels

Брутално убиство мајке четворо малољетне дјеце шокирало је Аустрију.

"Желио бих да пријавим убиство", рекао је мушкарац који је на Васкрс назвао полицију, након чега су патроле појуриле на мјесто злочина у општини Сос близу Бадена.

Тијело 38-годишњакиње пронађено је у дворишту, прекривено свјеже покошеном травом. Мушкарац (47) који је позвао полицију био је супруг убијене и отац њене дјеце, са којом је већ неко вријеме живио раздвојено. Првобитно је тврдио да је његову супругу убио странац.

Међутим, аустријска полиција је истрагом брзо дошла до шокантних сазнања. Аустријанац поријеклом са Космета признао је да је на Ускрс дошао са намјером да убије супругу, рекавши истражиоцима: "Мрзим је!"

Хормушки мореуз

Свијет

Хормушки мореуз поново затворен: Иран упутио пријетње

Док су дјеца била напољу, он је напао жену у кући. У њу је испалио три метка, погодивши је у главу, врат и груди. Како обдукција показује да хици нису били одмах смртоносни, убица је рањену жену избо одвијачем и ножем чак десет пута. Тијело је затим изнио у двориште и покушао да га сакрије под гомилом траве. Убиство је пријавио тек када се појавило једно од дјеце.

Убица је и раније имао забрану приласка и уходио је супругу, али никада није осуђиван. Током испитивања је дјеловао потпуно без емоција, правдајући се да је "морао да спаси дјецу од пропасти", тврдећи да је његову супругу опсједала црна магија.

Четворо малољетне дјеце предато је на старање надлежној служби за социјални рад, преноси Дневник.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Убиство

Црна магија

Аустрија

насиље у породици

Детаљи убиства

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ормуски мореуз је водени пут између Персијског залива и Оманског залива.

Свијет

Хормушки мореуз поново затворен: Иран упутио пријетње

36 мин

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Обустава транзита нафте - представа Брисела и Кијева

42 мин

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп открио ко иде на преговоре са Ираном

44 мин

0
Доналд Трамп Млађи на Панел дискусији у Банском двору у Бањалуци

Регион

Словеначка телевизија извјештавала о посјети Доналда Трампа Млађег Бањалуци (ВИДЕО)

47 мин

0

Више из рубрике

Ормуски мореуз је водени пут између Персијског залива и Оманског залива.

Свијет

Хормушки мореуз поново затворен: Иран упутио пријетње

36 мин

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Обустава транзита нафте - представа Брисела и Кијева

42 мин

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп открио ко иде на преговоре са Ираном

44 мин

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Натјерао младу мајку да одузме себи живот: Ево колику казну је добио

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

Захарова: Москва прати истрагу о покушају минирања гасовода у Србији

19

17

Трамп одбацио ирански план: "То су преваранти и шарлатани"

19

14

Примирје на Блиском Истоку обара цијене на бензинским пумпама у Српској

19

03

Тешка несрећа у БиХ: Више особа повријеђено

19

00

Игор Додик: Све више радимо на промоцији српског народа и Републике Српске у свијету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner