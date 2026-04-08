Трамп открио ко иде на преговоре са Ираном

08.04.2026 18:37

Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Jon Cherry

Предсjедник САД Доналд Трамп изјавио је данас да ће се преговори са Ираном у Пакистану одржати "врло брзо", али да амерички потпредсjедник Џеј Ди Венс можда неће да присуствује састанку из безбjедносних разлога.

"Имаћемо Стива Виткофа, Џареда Кушнера, Џеј Дија, а можда не и њега, не знам. Поставља се питање безбједности", рекао је Трамп за Њујорк пост.

Регион

Словеначка телевизија извјештавала о посјети Доналда Трампа Млађег Бањалуци (ВИДЕО)

У уторак касно увече постигнут је споразум о двонедјељном примирју уз посредство пакистана, који предлаже да се мировни преговори одрже већ у петак, 10. априла.

Сукоб САД и Израела и Ирана почео је 28. фебруара и трајао је 39 дана.

Прочитајте више

Граница

Регион

Ово морате знати ако планирате прелазити хрватску границу: Од петка нова правила

59 мин

0
Vocap telefon

Наука и технологија

Популарна апликација мијења правила игре, ево шта се дешава

1 ч

0
У организацији Министарства енергетике и рударства Републике Српске данас је у Бањалуци одржан састанак са представницима надлежних институција и компанија, реализацији пројекта изградње магистралног гасовода на правцу Шепак - Бања Лука - Нови Град.

Република Српска

Идуће седмице уговор за изградњу гасовода, познат извођач радова

1 ч

0
Панорамски поглед на Дубровик и море.

Регион

Дубровник у великим проблемима пред почетак сезоне

1 ч

0

Више из рубрике

Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Натјерао младу мајку да одузме себи живот: Ево колику казну је добио

1 ч

0
Путници на аеродрому.

Свијет

Код држављанке БиХ пронађен нож у ручном пртљагу

2 ч

0
Амерички министар одбране Пит Хегсет гледа у даљину.

Свијет

Хегсет: Производња енергије у Ирану била у рукама САД-а

3 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Нагло порасла заинтересованост за нуклеарно оружје у Европи

3 ч

0

