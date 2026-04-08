Хегсет: Производња енергије у Ирану била у рукама САД-а

Амерички министар одбране Пит Хегсет изјавио је да су напади на војне циљеве на острву Карг послали јасну поруку Ирану о његовој тренутној ситуацији и будућности.
Говорећи на конференцији за новинаре, Хегсет је истакао да су ти потези имали стратешки значај у притиску на Техеран.
Захарова: Нагло порасла заинтересованост за нуклеарно оружје у Европи
"Напади на војне циљеве на острву Карг показали су Иранцима њихову ситуацију и будућност", рекао је Хегсет.
Он је додао да је способност Ирана да производи енергију била под контролом Сједињених Америчких Држава и предсједника Доналда Трампа.
"Способност режима да производи енергију била је у нашим рукама. Била је у рукама предсједника Трампа. Зато су дошли за преговарачки сто", напоменуо је Хегсет.
МУП Српске издао забране, ево за кога важе
Према његовим ријечима, Иран је пристао на прекид ватре након што је схватио да би могао изгубити могућност извоза енергије.
"Овакав притисак довео их је до тачке у којој су заправо рекли: 'У реду, желимо склопити овај договор'," објаснио је Хегсет, а преноси "Апа".
