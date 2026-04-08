Хегсет: Производња енергије у Ирану била у рукама САД-а

08.04.2026 16:10

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички министар одбране Пит Хегсет изјавио је да су напади на војне циљеве на острву Карг послали јасну поруку Ирану о његовој тренутној ситуацији и будућности.

Говорећи на конференцији за новинаре, Хегсет је истакао да су ти потези имали стратешки значај у притиску на Техеран.

"Напади на војне циљеве на острву Карг показали су Иранцима њихову ситуацију и будућност", рекао је Хегсет.

Он је додао да је способност Ирана да производи енергију била под контролом Сједињених Америчких Држава и предсједника Доналда Трампа.

"Способност режима да производи енергију била је у нашим рукама. Била је у рукама предсједника Трампа. Зато су дошли за преговарачки сто", напоменуо је Хегсет.

Према његовим ријечима, Иран је пристао на прекид ватре након што је схватио да би могао изгубити могућност извоза енергије.

"Овакав притисак довео их је до тачке у којој су заправо рекли: 'У реду, желимо склопити овај договор'," објаснио је Хегсет, а преноси "Апа".

