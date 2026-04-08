Први бродови прошли кроз Хормушки мореуз

Аутор:

АТВ
08.04.2026 14:03

Хормушки мореуз
Фото: Google maps

Свега неколико сати након што је Иран, у оквиру споразума о примирју, пристао на поновно отварање Хормушког мореуза, забиљежен је пролазак првих трговачких бродова.

Поморска агенција MarineTraffic саопштила је да су два пловила већ успјешно прешла овај стратешки важан мореуз, што потврђује да се договор о деблокади почео примјењивати на терену.

Према подацима објављеним на платформи Икс (X), први брод који је пробио блокаду био је „Дејтона Бич“ (Daytona Beach), под либеријском заставом. Он је луку Бандар Абас (Bandar Abbas) напустио рано јутрос у 05:28 UTC, а мореуз је прешао у 06:59 UTC.

Убрзо након њега, у 08:44 UTC, мореуз је прешао и грчки брод за расути терет „Ен-Џеј Ерт“ (NJ Earth).

Сигнал стабилизације глобалног тржишта

Пролазак ових бродова представља први опипљив доказ да Техеран поштује преузете обавезе из преговора вођених уз посредовање Пакистана. Хормушки мореуз је најважнија свјетска енергетска артерија кроз коју пролази петина укупне свјетске нафте, те је његова блокада изазвала нагли скок цијена и страх од глобалног економског колапса.

Иако је ирански министар спољних послова Абас Арагчи (Abbas Araghchi) раније изјавио да ће пролазак бити дозвољен бродовима који дјелују „у координацији с иранским оружаним снагама“, успјешан пролазак грчког и либеријског брода сугерише да се поморски саобраћај постепено нормализује.

Посматрачи и поморске агенције настављају помно пратити ситуацију, док се у петак очекује наставак преговора у Пакистану, гдје ће се дефинисати дугорочни оквири безбједности пловидбе у овом региону.

(Н1)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Хормушки мореуз

бродови

Иран

примирје

