Катар: Иран мора платити штету

Катар је саопштио да је Иран обавезан да надокнади сву штету насталу нападима на катарску територију, јавља Анадолија.
Министарство спољних послова навело је да је Катар у априлу послао два идентична писма генералном секретару Уједињених нација Антонију Гутерешу (António Guterres) и предсједнику Савјета безбједности, осуђујући иранске нападе као „очигледно кршење“ свог суверенитета, директну пријетњу безбједности и територијалном интегритету те ескалацију која угрожава регионалну стабилност.
У писмима се наводи да Иран сноси међународну одговорност за нападе, описујући их као „незаконите акте“ који захтијевају од Техерана да обезбиједи накнаду штете за све губитке које је Катар претрпио, саопштило је министарство.
Катар је нагласио да су напади били усмјерени на цивилне локације те да су прекршили међународно хуманитарно право, укључујући Женевске конвенције и принципе који забрањују нападе на цивиле.
Предсједник САД Доналд Трамп прогласио је двонедјељно примирје с Ираном, наводећи да је Техеран представио изводљив приједлог у десет тачака за преговоре. Објава је стигла мање од два сата прије истека рока који је Трамп више пута продужавао Ирану да поново отвори Хормушки мореуз и прихвати споразум или се суочи с „уништењем цијеле цивилизације“.
Регионалне тензије ескалирале су након што су САД и Израел покренули заједничку офанзиву против Ирана 28. фебруара, у којој је до сада убијено више од 1.400 људи, укључујући тадашњег врховног вођу, ајатолаха Алија Хамнеја (Ali Khamenei).
Иран је узвратио нападима дроновима и ракетама на Израел, као и на Јордан, Ирак и земље Персијског залива које су домаћини америчким војним снагама. Такође је ограничио кретање бродова кроз Хормушки мореуз.
