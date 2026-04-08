Катар: Иран мора платити штету

АТВ
08.04.2026 13:25

Катар напад
Фото: Tanjug/AP

Катар је саопштио да је Иран обавезан да надокнади сву штету насталу нападима на катарску територију, јавља Анадолија.

Министарство спољних послова навело је да је Катар у априлу послао два идентична писма генералном секретару Уједињених нација Антонију Гутерешу (António Guterres) и предсједнику Савјета безбједности, осуђујући иранске нападе као „очигледно кршење“ свог суверенитета, директну пријетњу безбједности и територијалном интегритету те ескалацију која угрожава регионалну стабилност.

У писмима се наводи да Иран сноси међународну одговорност за нападе, описујући их као „незаконите акте“ који захтијевају од Техерана да обезбиједи накнаду штете за све губитке које је Катар претрпио, саопштило је министарство.

Катар је нагласио да су напади били усмјерени на цивилне локације те да су прекршили међународно хуманитарно право, укључујући Женевске конвенције и принципе који забрањују нападе на цивиле.

Иран нападао Израел, Јордан, Ирак и земље Персијског залива

Предсједник САД Доналд Трамп прогласио је двонедјељно примирје с Ираном, наводећи да је Техеран представио изводљив приједлог у десет тачака за преговоре. Објава је стигла мање од два сата прије истека рока који је Трамп више пута продужавао Ирану да поново отвори Хормушки мореуз и прихвати споразум или се суочи с „уништењем цијеле цивилизације“.

Регионалне тензије ескалирале су након што су САД и Израел покренули заједничку офанзиву против Ирана 28. фебруара, у којој је до сада убијено више од 1.400 људи, укључујући тадашњег врховног вођу, ајатолаха Алија Хамнеја (Ali Khamenei).

Иран је узвратио нападима дроновима и ракетама на Израел, као и на Јордан, Ирак и земље Персијског залива које су домаћини америчким војним снагама. Такође је ограничио кретање бродова кроз Хормушки мореуз.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Раде Загорац кошаркаш

Кошарка

Како је Дуле Вујошевић "увукао" Радета Загорца у свијет умјетности? Кошаркаш открио детаље за АТВ

6 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Словенија на челу с Јаншом боља за Српску

6 ч

0
Ово је најкориснија биљка коју можете имати: Пет је разлога за то

Здравље

Ово је најкориснија биљка коју можете имати: Пет је разлога за то

6 ч

0
Архивска фотографија Душка Вујошевића који позира насмијан пред камером

Кошарка

Легендарна реченица по којој ће Гробари памтити Вујошевића

6 ч

0

Више из рубрике

Инфлуенсер Брајан бој обуен као жена, поред њега бескућник у зеленој јакни

Свијет

Инфлуенсер на удару критика: Искористио бескућнике за садржај

7 ч

0
Турска полиција обезбјеђује подручје након напада наоружаних људи на зграду у којој се налази израелски конзулат у Истанбулу, Турска, у уторак, 7. априла 2026.

Свијет

Приведено 10 људи након напада у Истанбулу

7 ч

0
Илустрација у којој хакер гледа хакерски извјештај на монитор

Свијет

ФБИ: Ирански хакери ударили на Америку

7 ч

0
Брежњев љуби Тита у уста током сусрета

Свијет

Овај совјетски лидер је волио да љуби мушкарце у уста: Кастро се извукао, Тито најгоре прошао

8 ч

0

