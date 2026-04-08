Приведено 10 људи након напада у Истанбулу

08.04.2026 11:45

Турска полиција обезбјеђује подручје након напада наоружаних људи на зграду у којој се налази израелски конзулат у Истанбулу, Турска, у уторак, 7. априла 2026.
Фото: Tanjug/AP/DIA/Omer Hamza Yildiz

Турска полиција привела је 10 људи током истраге о нападу код зграде у којој се налази Конзулат Израела у Истанбулу, јавили су турски медији.

Ројтерс је пренио да је један нападач убијен, а да су двојица рањена, након што су медији јуче објавили да је полиција убила двојицу нападача, преноси Срна.

Детаљи напада у Истанбулу: Браћа стигла у изнајмљеном возилу, повезани са терористичком групом

Из Министарства унутрашњих послова нису жељели да прокоментаришу писање медија, а Ројтерс није успио да добије изјаву од представника тужилаштва.

Министар унутрашњих послова Турске Мустафа Чифтчи изјавио је након јучерашњег напада да су напад извршила лица повезана са једном групом која "злоупотребљава религију".

Прочитајте више

Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

У болници завршила 73 студента: Изненада им позлило током ноћи

1 д

0
Турска полиција обезбјеђује подручје након напада наоружаних људи на зграду у којој се налази израелски конзулат у Истанбулу, Турска, у уторак, 7. априла 2026.

Свијет

Драма у Истанбулу: Пуцњава код конзулата Израела, више мртвих

1 д

0
Пуцњава близу израелског конзулата у Истанбулу, повријеђена полицајац

Свијет

Пуцњава близу израелског конзулата у Истанбулу, повријеђена полицајац

1 д

0
Лажна држава не иде на Мундијал: Турска славила у Приштини

Фудбал

Лажна држава не иде на Мундијал: Турска славила у Приштини

1 седм

0

Више из рубрике

Илустрација у којој хакер гледа хакерски извјештај на монитор

Свијет

ФБИ: Ирански хакери ударили на Америку

7 ч

0
Брежњев љуби Тита у уста током сусрета

Свијет

Овај совјетски лидер је волио да љуби мушкарце у уста: Кастро се извукао, Тито најгоре прошао

8 ч

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Свијет

Објављено колико ће Иран зарадити од проласка бродова кроз Хормушки мореуз

8 ч

0
Израел напао Техеран и Бејрут

Свијет

ИДФ: Обустављени напади на Иран

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

Захарова: Москва прати истрагу о покушају минирања гасовода у Србији

19

17

Трамп одбацио ирански план: "То су преваранти и шарлатани"

19

14

Примирје на Блиском Истоку обара цијене на бензинским пумпама у Српској

19

03

Тешка несрећа у БиХ: Више особа повријеђено

19

00

Игор Додик: Све више радимо на промоцији српског народа и Републике Српске у свијету

