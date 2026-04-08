Објављено колико ће Иран зарадити од проласка бродова кроз Хормушки мореуз

Извор:

Танјуг

08.04.2026 10:37

Америчка морнарица у Хормушком мореузу
Фото: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Бродови насукани у Хормушком мореузу омогућиће Ирану приход од више од 360 милиона долара проласком кроз тај кључни пловни пут, пренијела је данас, 8. априла, агенција Тасним.

Виша аналитичарка компаније “Кеплер”, Аменех Бакр, навела је на мрежи Икс да се “172 милиона барела сирове нафте и нафтних деривата налази на 182 брода у Персијском заливу и чека дозволу за пролазак кроз Хормушки мореуз”.

Укључујући путарину од два милиона долара по броду, Иран ће зарадити укупно 364 милиона долара током овог периода.

Транзит кроз Хормушки мореуз одвијаће се у координацији са иранским оружаним снагама, истакао је ирански министар спољних послова Абас Аракчи.

У саопштењу, Аракчи је прецизирао: “Током двије нед‌јеље, безбједан пролаз кроз Хормушки мореуз биће могућ кроз координацију са иранским оружаним снагама и узимајући у обзир техничка ограничења”.

У питању је једна од кључних тачака двонед‌јељног примирја између Ирана и САД, јер осигурава да бродови могу да пролазе кроз мореуз без ризика од сукоба, док Иран истовремено остварује значајан приход од транзита.

Хормушки мореуз

бродови

Иран

Прочитајте више

професор међународних односа и безбједности гостовање

Република Српска

Долазак Трампа Млађег у Бањалуку и обилажење Сарајева послало јасну поруку: Са Српском се разговара, не држе јој се лекције

9 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Друштво

Слабији земљотрес у БиХ

9 ч

0
Колона возила која је довезла Трампа Млађег у Бански двор у Бањалуци

Република Српска

Огласио се МУП Српске о посјети Доналда Трампа Млађег Бањалуци

9 ч

0
Авион

Свијет

Авионски саобраћај озбиљно поремећен: Мјесеци ће бити потребни

9 ч

0

Више из рубрике

Израел напао Техеран и Бејрут

Свијет

ИДФ: Обустављени напади на Иран

8 ч

0
Авион

Свијет

Авионски саобраћај озбиљно поремећен: Мјесеци ће бити потребни

9 ч

0
Багуљник-82, роботизован минобацач, сам ставља гранате и испаљује

Свијет

Ново смртоносно оружје Москве: Борбени робот сам пуни и испаљује гранате

9 ч

0
Хезболах обуставио нападе на Израел

Свијет

Хезболах обуставио нападе на Израел

9 ч

0

Захарова: Москва прати истрагу о покушају минирања гасовода у Србији

Трамп одбацио ирански план: "То су преваранти и шарлатани"

Примирје на Блиском Истоку обара цијене на бензинским пумпама у Српској

Тешка несрећа у БиХ: Више особа повријеђено

Игор Додик: Све више радимо на промоцији српског народа и Републике Српске у свијету

