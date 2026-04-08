Објављено колико ће Иран зарадити од проласка бродова кроз Хормушки мореуз

Извор:
Танјуг
Коментари:0
Бродови насукани у Хормушком мореузу омогућиће Ирану приход од више од 360 милиона долара проласком кроз тај кључни пловни пут, пренијела је данас, 8. априла, агенција Тасним.
Виша аналитичарка компаније “Кеплер”, Аменех Бакр, навела је на мрежи Икс да се “172 милиона барела сирове нафте и нафтних деривата налази на 182 брода у Персијском заливу и чека дозволу за пролазак кроз Хормушки мореуз”.
Укључујући путарину од два милиона долара по броду, Иран ће зарадити укупно 364 милиона долара током овог периода.
Транзит кроз Хормушки мореуз одвијаће се у координацији са иранским оружаним снагама, истакао је ирански министар спољних послова Абас Аракчи.
У саопштењу, Аракчи је прецизирао: “Током двије недјеље, безбједан пролаз кроз Хормушки мореуз биће могућ кроз координацију са иранским оружаним снагама и узимајући у обзир техничка ограничења”.
У питању је једна од кључних тачака двонедјељног примирја између Ирана и САД, јер осигурава да бродови могу да пролазе кроз мореуз без ризика од сукоба, док Иран истовремено остварује значајан приход од транзита.
Република Српска
9 ч0
Друштво
9 ч0
Република Српска
9 ч0
Свијет
9 ч0
Најновије
Најчитаније
19
17
19
17
19
14
19
03
19
00
Тренутно на програму