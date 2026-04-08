Долазак Трампа Млађег у Бањалуку и обилажење Сарајева послало јасну поруку: Са Српском се разговара, не држе јој се лекције

Аутор:Марија Милановић
Долазак Доналда Трампа Млађег у Бањалуку, обилажење Сарајева као и директни разговори са руководством Републике Српске шаље јасну поруку региону, а то је да се са Српском разговара, а не држе јој се лекције, сматра Нина Сајић, бивши дипломата и професор међународних односа и безбједности на Факултету политичких наука у Бањој Луци.
„Посјета је одјекнула не само унутар Републике Српске, Босне и Херцеговине већ и у земљама у региону, а о чему свједоче бројна медијска извјештавања од великих медијских кућа. У протоколарном и дипломатском смислу, ово је била једна врло захтјевна посјета, а што су могли да осјете и наши грађани. Али, то је свакако једна добра ствар јер Бањалука постаје центар дипломатских дешавања, центар и неких других дешавања, политичких. Знам да многима изазива нервозу кад нам се саобраћај затвори, али то су добри знакови и једна врло важна порука за Републику Српску и српски народ“, казала је професорица међународних односа Нина Сајић.
Да ли се пред нашим очима мијења однос међународних актера према Републици Српској с обзиром да се приликом јучерашње посјете заобишло политичко Сарајево и каква се порука шаље јавности, Сајићева је нагласила да је ријеч о преседану и то у сваком смислу.
„По први пут ми имамо члана породице предсједника Сједињених америчких држава, који по први пут долази у БиХ и то баш у Бањалуку без уопште било какве намјере да сврати у било који други дио БиХ. Ми овдје постајемо не само центар дипломатских активности, него и адреса с којом се разговара. Нисмо више тај неки проблем унутар БиХ“, нагласила је Сајићева.
Она даље наводи да Бањалука постаје неко са ким се разговара те тиме стиче улогу равноправног политичког партнера, са којим се разговара, а не држе му се лекције.
„Јуче смо видјели да овдје нико није дошао да нам држи лекције, него је дошао да види шта је то што ми заједно можемо да урадимо за будућност и у сваком случају на добробит оба народа и америчког и српског народа на овим просторима“, наводи Сајићева.
Јучерашња посјета Доналда Трампа Млађег изазвала је, очекивано, изазвала је негативне реакције, а о чему је такође говорила професорица Сајић, називајући поменуте реакције „колективном нервозом“.
„Једна колективна нервоза, не знам како бих је другачије назвала и хистерија. Политичка структура у Сарајеву и бошњачке политичке странке и политичари, своју политичку агенду не формирају према томе шта је најбоље урадити за народ па и само бошњачки у оном позитивном смислу. Њихова кампања и политичко постојање заснива се на негирану другог, на опструкцији другог. На опструкцији Републике Српске, опструкцији српских представника, на политичким процесима који се воде или су завршени у правосудним институцијама, као оне које су се водиле против господина Додика“, казала је Сајићева.
Како професорица међународних односа даље наводи, успјеси политичког Сарајева заснивају се на томе како они и колико они успјевају да зауставе Републику Српску и српске политичаре.
„Некада давно у неким полуприватним разговорима је господин Изетбеговић рекао да они не могу да стварају Босну и Херцеговину, односно да она не може бити држава без српског народа јер је он државотворни народ“, наводи Сајићева те наглашава да ће се досадашње реакције и понашање Сарајева морати промијенити јер свака промијена и све што је урађено па само и за бошњаке, а да тај успјех није мјерен тиме што је нешто заустављено у Републици Српској, као што је то случај тренутно са граничним прелазом. Човјек кој то блокира је представник странке СДА и на тај начин је постао нека врста политичког хероја у Федерацији, а што је апсолутно апсурдно“, јасна је Сајићева.
Сајићева је истакла да посјета Доналда Трампа Млађег нема неки „чаробни штапић“ јер се ради о посјети о којој се дуго договарало, што је производ одређених процеса, који су трајали и који ће трајати и даље те да се њом неће преко ноћи ријешити питања попут Кристијана Шмита, али се свакако ствара озбиљан политички капитал за будућност.
„Република Српска ће имати једну бољу стратегијску позицију у свим преговорима, који ће се тицати првенствено државне имовине. Сви смо свјесни чињенице да Шмит треба апсолутно да оде јер он представља израз европске, колонијалне прошлости у БиХ и у самој држави која се налази у 21. вијеку“, навела је професорица Сајић.
Она је истакла да је јучерашњом посјетом најављен долазак једне нове политичке ере. Како даље наводи, посјетом није дошло до огромних промјена преко ноћ, али се свакако десило помјерање.
„Помјерање када је у питању курс аметичке спољне политике према БиХ. Стање у БиХ се не може више искључиво посматрати кроз сарајевско чаршијски или бошњачки филтер, којима су се годинама трудили да буде представљен, него директна комуникација и то је кључна порука јучерашњег догађаја, јесте да Република Српска и њени представници имају директну комуникацију са америчким представницима. Врло јасан политички сигнал је послат јуче од стране Доналда Трампа Јуниора да је ово мјесто о којем треба добро размислити када су у питању улагања и када су у питању америчке инвестиције и то је нешто на чему Репубика Српска годинама ради“, истиче Сајићева те је нагласила да истакнути амерички представници, попут сина америчког представника не посјећују простор који није стабилан и интересантан за америчке инвестиције.
Како она наводи, на јучерашњој посјети се дуго радило, још у вријеме кандидатуре Доналда Трампа за предсједника САД-а те да је сама посјета била „опипавање терена“ јер у Доналд Трамп Јуниор није дошао сам већ уз цјелокупну пратању како би се јасно информисао о стању у Републици Српској.
„У вријеме највећих санкција за Српску, када су се те санкције дијелиле као неки ваучери у студентском дому, важно је било, али и рискантно помало подржавати тадашњег кандидата Доналда Трампа. Ово је процес у коме је учествовао велики број људи и позитивно у овом догађају јесте да се до дан пред долазак није ни знало ко долази у Срспку па ни господин Изетбеговић, а који је имао неке назнаке, али ни он није био сигуран и сугурно би рекао ко долази“, рекла је Сајићева уз закључак да је уз добру организацију цјелокупног јучерашњег догађаја избјегнута било каква опструкција те је све прошло у најбољем могућем реду.
