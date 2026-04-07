Трамп отпутовао из Бањалуке: Садржајан дан у Српској и снажне поруке

Аутор:АТВ
Коментари:2
Син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи отпутовао је са бањалучког аеродрома након садржајног дана, испуњеног бројним састанцима и Панел дискусијом, које је одржао у највећем граду Републике Српске.
Његов авион је, потврђено је незванично за АТВ, полетио са аеродрома у Маховљанима нешто послије 20 сати.
Трамп је, у пратњи супруге и најближих сарадника, у уторак ујутру допутовао у Бањалуку на позив организационог секретара СНСД-а Игора Додика.
У Банском двору је одржао Панел дискусију у којој је, током разговора с Данијелом Матовић, говорио о бројним глобалним темама, прије свега економским.
Током панела и састанака било је ријечи о могућностима Српске да привуче стране инвестиције, са посебним нагласком на енергетски сектор и развој модерних технологија.
То је за АТВ потврдио и сам Игор Додик, који је најавио и добре вијести за Српску.
"Већ смо причали прије овог самог доласка о потенцијалним инвеститорима, морају да се створе предуслови. Као што видите у свијету, разна дешавања се мијењају из дана у дан и неке ствари које дуго планирате не могу баш да се кроз план остваре. Радимо на томе, из овог момента не могу тренутно да кажем, али сигурно да ће бити јако добрих вијести", истакао је Додик.
Трамп је, говорећи пред званицама на панел дискусији у Банском двору, рекао да Американци могу много да науче доласком у Републику Српску и боравком овдје.
"Радна етика је културолошка ствар. Овдје има толико пуно тога да се научи и за мене једна ненамјерна политичка индоктринација се десила када сам видио како пропада одређени политички систем, али исто тако када сам видио вриједности људи. Ако би дошли овдје мислим да би могли да схвате како заиста функционише свијет", истакао је Трамп Млађи.
Након дискусије у Банском двору Трамп Млађи је у пријатној и опуштеној атмосфери наставио дружење и разговоре са званичницима Српске до касних вечерњих сати.
