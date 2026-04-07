Цвијановић: Посјета Трампа Млађег огромна част за Републику Српску

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да посјета Доналда Трампа Млађег, сина америчког предсједника, представља огромну част за Републику Српску и њене грађане.
"Изузетно задовољство било је присуствовати панел-дискусији у Банском двору и разговарати са нашим драгим гостом о бројним темама, понајвише економским, али и политичким. Посебно је драгоцјено дружење и вријеме које смо провели након панела", написала је Цвијановићева у објави на Инстаграму.
Она је навела да су упознали Трампа Млађег са чињеницом да су народ и руководство Републике Српске били јединствени у подршци америчком предсједнику Доналду Трампу на свим досадашњим изборима, укључујући и посљедње, 2024. године.
"Ту подршку смо сваки пут јасно и гласно упутили и прије избора, као што смо одмах након изборне побједе изразили спремност да будемо кредибилан и поуздан партнер нове администрације. Захвалност Доналду Трампу Млађем на овој веома значајној посјети и радујемо се наставку сарадње", поручила је Цвијановићева.
Син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи боравио је данас у Бањалуци, гдје се обратио на панел-дискусији, којој су присуствовали званичници Српске и велики број привредника.
