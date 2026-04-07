Цвијановић: Посјета Трампа Млађег огромна част за Републику Српску

07.04.2026 21:46

Каран, Додик и Цвијановић на Форуму Доналда Трампа Млађег у Банском двору у Бањалуци
Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да посјета Доналда Трампа Млађег, сина америчког предсједника, представља огромну част за Републику Српску и њене грађане.

"Изузетно задовољство било је присуствовати панел-дискусији у Банском двору и разговарати са нашим драгим гостом о бројним темама, понајвише економским, али и политичким. Посебно је драгоцјено дружење и вријеме које смо провели након панела", написала је Цвијановићева у објави на Инстаграму.

Она је навела да су упознали Трампа Млађег са чињеницом да су народ и руководство Републике Српске били јединствени у подршци америчком предсједнику Доналду Трампу на свим досадашњим изборима, укључујући и посљедње, 2024. године.

"Ту подршку смо сваки пут јасно и гласно упутили и прије избора, као што смо одмах након изборне побједе изразили спремност да будемо кредибилан и поуздан партнер нове администрације. Захвалност Доналду Трампу Млађем на овој веома значајној посјети и радујемо се наставку сарадње", поручила је Цвијановићева.

Син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи боравио је данас у Бањалуци, гдје се обратио на панел-дискусији, којој су присуствовали званичници Српске и велики број привредника.

Жељка Цвијановић

Доналд Трамп Млађи

Доналд Трамп Млађи Бањалука

Бањалука

Америка

Више из рубрике

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић присуствовао је у Банском двору у Бањалуци панел дискусији привредника и званичника Српске са Доналдом Трампом Млађим.

Република Српска

Стевандић: Српска чува стабилност коректним односима према САД

6 ч

0
Род Благојевић

Република Српска

Благојевић: Посјета Доналда Трампа Млађег Бањалуци историјска

7 ч

0
Милорад Додик на панел-дискусији у Банском двору Трампом Млађим.

Република Српска

Додик: Пријатељства се граде у сусретима као што је данашњи са Трампом Млађим

7 ч

0
Данијела Матовић у Бањалуци водила Панел дискусију са Доналдом Трампом Млађим

Република Српска

Данијела Матовић за АТВ открила о чему се разговарало с Трампом у Бањалуци

7 ч

3

Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

