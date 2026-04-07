Благојевић: Посјета Доналда Трампа Млађег Бањалуци историјска

Аутор:АТВ
Посјета Бањалуци сина америчког предсједника Доналда Трампа Млађег је историјска и одражава промјену америчке спољне политике, рекао је Род Благојевић, бивши гувернер Илиноиса и близак сарадник америчког предсједника Доналда Трампа.
"Предсједник Трамп је одлучан да преуреди савезништва, заинтересован да развија стратешка партнерства са мјестима попут Републике Српске", рекао је Благојевић.
Он је истакао да је администрација предсједника Трампа заинтересована за поновно успостављање старих савеза са људима који су били лојални Сједињеним Државама, као што су Срби били у два свјетска рата.
Актуелна америчке администрација, додаје Благојевић, схвата да савезништва у НАТО-у и Западној Европи нису тако поуздана, што се нарочито види посљедњих дана у неспремности неких од НАТО партнера да пруже подршку Сједињеним Државама у рату против Ирана.
Игор Додик за АТВ о посјети Трампа: Сигурно ће бити јако добрих вијести
"Такође је познато и да је потпредсједник Венс сада у Будимпешти, у Мађарској, пружа подршку Виктору Орбану да буде реизабран. Виктор Орбан и Милорад Додик су нова лица традиционалних политичких лидера који дијеле традиционалне вриједности, кроз хришћанске вриједности", рекао је Благојевић.
Навео је да је Доналд Трамп Млађи дошао у Бањалуку да прича о пословању и ближем економском повезивању, развијајући потенцијалне нове пословне везе између Републике Српске и америчке власти.
Додик: Пријатељства се граде у сусретима као што је данашњи са Трампом Млађим
"То је врло добро и важно за америчке националне интересе и врло добро и важно за српски народ у Републици Српској. То је такође потврда и снажног отпора Додика напорима власти у Сарајеву и напорима Кристијана Шмита да забрани српском народу самоуправљање, аутономију и да им одузме право слободног изражавања њихове православне вјере", рекао је Благојевић за РТРС.
Чињеница да је Додик тако одлучан и посвећен, каже Благојевић, нешто је што предсједник Трамп веома поштује и високо вреднује.
Истакао је да је ово почетак нове прилике за народ у Републици Српској и Србе широм Балкана.
"Још једном, честитам Милораду Додику на вођству, не само због овог дана, јер ово је само још један корак напријед, а има још толико тога да се уради, него зато што је остајао стабилан и снажан у одбрани јеврејских и хришћанских вриједности и права српског народа да буде независан и бира своје вође слободно и поштено, без утицаја репресивних власти из Сарајева и репресивних, неизабраних бирократа из Њемачке", рекао је Благојевић.
