Игор Додик за АТВ о посјети Трампа: Сигурно ће бити јако добрих вијести

07.04.2026 19:38

Игор Додик, организациони секретар СНСД-а
Организациони секретар СНСД-а Игор Додик истакао је за АТВ да је јако поносан што је син најмоћнијег човјека на свијету данас посјетио Бањалуку.

"Могу рећи да сам јако поносан, радили смо мјесецима на овоме. Заиста је бика привилегија и понос то што је данас успио да дође у Бањалуку и да размијенимо мишљења и искуства и око економије и политике", рекао је Додик.

Додик је истакао да долазак Доналда Трампа Млађег у Бањалуку подиже јавност не само у Републици Српској и БиХ већ и у региону.

"То су сигурно чули амерички инвеститори који ће да се заинтересују још више и регионално и шире да виде на који смо начин пренијели колике имамо. Рецимо, стопе на добит, која су искуства што се тиче јефтине радне снаге, јефтине енергије и све су те неки предуслови помоћу којих можемо да привучемо инвеститоре, а најважније нам је да нађемо додатна радна мјеста да запослимо наше људе", рекао је Додик.

Доналд Трамп Млађи на Панел дискусији

Република Српска

Моћна порука Трампа: Американци у Српској могу да науче како функционише свијет

Додик је истакао да ће датум првих инвестицијама бити познат када се створе предуслови.

"Већ смо причали прије овог самог доласка о потенцијалним инвеститорима, морају да се створе предуслови. Као што видите у свијету, разна дешавања се мијењају из дана у дан и неке ствари које дуго планирате не могу баш да се кроз план остваре. Радимо на томе, из овог момента не могу тренутно да кажем, али сигурно да ће бити јако добрих вијести", истакао је Додик.

Он је потврдио да ће у наредном периоду бити још оваквих посјета.

Више из рубрике

Пензионер, старац, руке

Република Српска

Разлике међу пензијама све веће - тражи се нови модел

8 ч

0
Доналд Трамп Млађи у Бањалуци

Република Српска

Ђурђев: Посјета Трампа - доказ да је Српска на важном мјесту у америчкој стратегији заштите хришћанства

8 ч

0
Трамп Млађи са званичницима Српске

Република Српска

Трамп се задржао у Српској: Настављено дружење у опуштеној атмосфери

9 ч

2
Доналд Трамп Млађи на Панел дискусији у Банском двору у Бањалуци

Република Српска

Моћна порука Трампа: Американци у Српској могу да науче како функционише свијет

10 ч

13

  • Најновије

  • Најчитаније

00

14

Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

23

38

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

23

30

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

23

23

Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

23

15

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

