Ђурђев: Посјета Трампа - доказ да је Српска на важном мјесту у америчкој стратегији заштите хришћанства

Предсједник Српске лиге Александар Ђурђев рекао је Срни да је долазак сина америчког предсједника Доналда Трампа Млађег у Бањалуку доказ да су Срби и Република Српска на добром и важном мјесту у америчкој глобалној стратегији заштите хришћанства и хришћанске цивилизације.
"Својим пријатељством и савезништвом са породицом Трамп, Игор Додик, син Милорада Додика и функционер СНСД-а, ради велику ствар за заштиту интереса Републике Српске", истакао је Ђурђев, коментаришући позив Игора Додика Трампу Млађем да посјети Бањалуку.
Ђурђев је додао да је блискост и сарадња породица Трамп и Додик знак да је Република Српска под америчком заштитом.
Он наглашава да, поред заштите руског предсједника Владимира Путина, Република Српска има и Доналда Трампа као другог великог патрона.
"Посебно је важно то што је Трамп Млађи у Бањалуци говорио о радној етици и колико ју је препознао у српском народу. Управо то је на трагу идеје Српске лиге да радна етика мора бити темељ развоја српске државе и нације. Као што је рекао свети апостол Павле - ко не ради, да не једе", истакао је Ђурђев.
Ђурђев је изразио увјерење у заштитничку улогу породице Трамп према хришћанима широм свијета.
"Од Нигерије, преко Блиског истока, до Балкана и српског простора, Трамп ће учинити све што може да хришћанство поново учини великим", закључио је Ђурђев.
Америчка делегација предвођена Доналдом Трампом Млађим допутовала је данас у Бањалуку, гдје се син америчког предсједника обратио на панел дискусији.
