Ђурђев: Посјета Трампа - доказ да је Српска на важном мјесту у америчкој стратегији заштите хришћанства

07.04.2026 18:35

Доналд Трамп Млађи у Бањалуци
Предсједник Српске лиге Александар Ђурђев рекао је Срни да је долазак сина америчког предсједника Доналда Трампа Млађег у Бањалуку доказ да су Срби и Република Српска на добром и важном мјесту у америчкој глобалној стратегији заштите хришћанства и хришћанске цивилизације.

"Својим пријатељством и савезништвом са породицом Трамп, Игор Додик, син Милорада Додика и функционер СНСД-а, ради велику ствар за заштиту интереса Републике Српске", истакао је Ђурђев, коментаришући позив Игора Додика Трампу Млађем да посјети Бањалуку.

Трамп Млађи са званичницима Српске

Ђурђев је додао да је блискост и сарадња породица Трамп и Додик знак да је Република Српска под америчком заштитом.

Он наглашава да, поред заштите руског предсједника Владимира Путина, Република Српска има и Доналда Трампа као другог великог патрона.

"Посебно је важно то што је Трамп Млађи у Бањалуци говорио о радној етици и колико ју је препознао у српском народу. Управо то је на трагу идеје Српске лиге да радна етика мора бити темељ развоја српске државе и нације. Као што је рекао свети апостол Павле - ко не ради, да не једе", истакао је Ђурђев.

Доналд Трамп Млађи на Панел дискусији

Ђурђев је изразио увјерење у заштитничку улогу породице Трамп према хришћанима широм свијета.

"Од Нигерије, преко Блиског истока, до Балкана и српског простора, Трамп ће учинити све што може да хришћанство поново учини великим", закључио је Ђурђев.

Америчка делегација предвођена Доналдом Трампом Млађим допутовала је данас у Бањалуку, гдје се син америчког предсједника обратио на панел дискусији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

