Моћна порука Трампа: Американци у Српској могу да науче како функционише свијет

АТВ
07.04.2026 16:38

Доналд Трамп Млађи на Панел дискусији у Банском двору у Бањалуци
Фото: АТВ

Син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи истакао је на панел дискусији у Банском двору, да Американци могу много да науче доласком у Републику Српску и боравком овдје.

"Радна етика је културолошка ствар. Овдје има толико пуно тога да се научи и за мене једна ненамјерна политичка индоктринација се десила када сам видио како пропада одређени политички систем, али исто тако када сам видио вриједности људи. Ако би дошли овдје мислим да би могли да схвате како заиста функционише свијет", истакао је Трамп Млађи.

Такође, Трамп Млађи је рекао да је учествовао на разним бизнис конференцијама у свијету и да је често чуо да је ЕУ катастрофа, али катастрофа коју треба поправити.

На почетку панел дискусије, Трамп Млађи коментарисао је дешавања на глобалном нивоу и технологије вјештачке интелигенције.

На панел дискусији обратио се и организациони секретар СНСД-а Игор Додик који се захвалио Трампу Млађем на долазак у Бањалуку, те додао да Република Српска мора бити отворена за нове идеје, које воде ка прогресу.

