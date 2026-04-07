Завршена панел дискусија у Банском двору: Шта је Трамп Млађи поручио

Аутор:АТВ
Доналд Трамп Млађи одржао је Панел дискусију у Банском двору, на којој је, са Данијелом Матовић, разговарао о бројним глобалним темама.
Разговору је присуствовало више од 100 републичких званичника, привредника и угледних људи из финансијског и друштвеног сектора, који су имали прилику и да постављају питања.
Син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи истакао је на панел дискусији у Банском двору, да Американци могу много да науче доласком у Републику Српску и боравком овдје.
"Радна етика је културолошка ствар. Овдје има толико пуно тога да се научи и за мене једна ненамјерна политичка индоктринација се десила када сам видио како пропада одређени политички систем, али исто тако када сам видио вриједности људи. Ако би дошли овдје мислим да би могли да схвате како заиста функционише свијет", истакао је Трамп Млађи.
Такође, Трамп Млађи је рекао да је учествовао на разним бизнис конференцијама у свијету и да је често чуо да је ЕУ катастрофа, али катастрофа коју треба поправити.
На почетку панел дискусије, Трамп Млађи коментарисао је дешавања на глобалном нивоу и технологије вјештачке интелигенције.
На панел дискусији обратио се и организациони секретар СНСД-а Игор Додик који се захвалио Трампу Млађем на долазак у Бањалуку, те додао да Република Српска мора бити отворена за нове идеје, које воде ка прогресу.
Демократија се често користи као оружје широм свијета, како против нас, тако и против других, рекао је Доналд Трамп Млађи на панел-дискусији у Банском двору.
„Узимајући у обзир глобалне трендове, видимо да се много тога данас дешава уз помоћ технологије и вјештачке интелигенције. Када је ријеч о криптовалутама, то је нешто што је Трампова администрација прихватила веома рано. Као што видите, у овом дијелу свијета, али и другдје, демократија није увијек оно што се под тим појмом подразумијева. Демократија се често користи као оружје широм свијета како против нас, тако и против других. Када је ријеч о криптовалутама и Републици Српској“, рекао је Доналд Трамп Млађи.
Према његовим ријечима, вјештачка интелигенција је саставни дио будућности од којег нема повратка. Истакао је да ће страна која оствари технолошку предност доносити кључне одлуке у будућности, укључујући и оне које се тичу Сједињених Америчких Држава.
„Ушли смо у крипто-систем не зато што смо имали неразвијену технологију, већ зато што нисмо имали избора. Крипто је велики дио тога. Вјештачка интелигенција ће, без сумње, бити саставни дио наше будућности. Дошли смо у ситуацију да смо са развојем рачунара отишли предалеко и да нема повратка. Онај ко буде на побједничкој страни одлучиваће о многим стварима, па чак и о Америци“, рекао је Доналд Трамп Млађи.
Говорећи о изборима у Мађарској, истакао је да је премијер Мађарске Виктор Орбан прави борац.
"Јако је важно шта се тренутно дешава у Мађарској. Виктор Орбан је заиста прави борац за западне вриједности и наш је пријатељ", нагласио је Трамп Млађи.
Доналд Трамп Млађи изјавио је да је учествовао на бројним бизнис-конференцијама широм свијета и да је често слушао оцјене да је Европска унија „катастрофа“, али катастрофа коју треба поправити.
„Присуствовао сам бројним бизнис-конференцијама широм свијета, са водећим људима из финансијског сектора. Један коментар који сам стално слушао гласио је: Европска унија је катастрофа. Амерички банкари, као и бројни утицајни људи са Блиског истока, нарочито они из пословног свијета, на готово сваком панелу истичу да је ЕУ катастрофа. Али, то је катастрофа коју треба поправити. То можемо учинити једино ако пустимо да се ствари тамо саме ријеше“, одговорио је Трамп Млађи на питање Жељка Будимира, министра унутрашњих послова Републике Српске.
Он је додао да ће ситуација у Европској унији утицати и на западне вриједности и на западну цивилизацију.
„Ситуација у ЕУ ће утицати на западне вриједности и западну цивилизацију. Већ сам говорио о разликама између источне и западне Европе, као и о чињеници да су многе земље које су некада припадале источној Европи, а и данас се тако перципирају, сада дио Европске уније“, навео је Трамп Млађи.
