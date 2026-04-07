Доналд Трамп Млађи стигао у Бањалуку

Син америчког предсједника Доналда Трамп, Доналд Трамп Млађи стигао је у Бањалуку.
Трамп Млађи би требало да учествује на панел дискусији у Банском двору.
Подсјећамо, Доналд Трамп Млађи слетио је данас на бањалучки аеродром у 12 часова и 52 минуте, а ту га је дочекао Игор Додик, организациони секретар СНСД-а.
Долазак сина америчког предсједника прошао је без присуства камера. Медијима није било дозвољено фотографисање нити снимање на аеродрому, па су први кадрови изостали, упркос великом интересовању јавности.
Према информацијама са лица мјеста, већ у 13 часова и 6 минута формирана је дуга колона возила која је напустила аеродром у Маховљанима и упутила се ка Бањалуци.
Детаљи посјете за сада нису званично саопштени, а очекује се да ће током дана бити познато више информација о састанцима и разлозима доласка.
Долазак Трампа Млађег изазвао је велику пажњу јавности, али и политичке реакције, с обзиром на то да се ради о личности која долази из породице једног од најутицајнијих политичара у Сједињеним Америчким Државама.
