Ко је Данијела Матовић која ће разговарати са Доналдом Трампом Млађим?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Заједно са америчком делегацијом у Републици Српској стигла је и Данијела Матовић која ће водити разговор са Доналдом Трампом Млађим.
Данијела Матовић је финансијска савјетница и експерт за инвестиције, спајања и преузимања (M&A), са више од 14 година професионалног искуства у области корпоративних финансијских и консултантских услуга.
Оснивач је и власник компаније "Parlok Consulting". Партнер је за Источну Европу у компанији "Volitan Global", повезана са инвестиционим иницијативама попут "10X Health Investment Club-a".
Учестовала је у више од 100 пројеката.
Дипломирала је и магистрирала на Економском факултету у Београду, међу најбољим студентима. Положила је први ниво за међународни ЦФА сертификат.
