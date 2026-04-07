Ко је Данијела Матовић која ће разговарати са Доналдом Трампом Млађим?

07.04.2026 13:51

Данијела Матовић позира на фотографији за свој профил
Фото: labenaventures.com

Заједно са америчком делегацијом у Републици Српској стигла је и Данијела Матовић која ће водити разговор са Доналдом Трампом Млађим.

Данијела Матовић је финансијска савјетница и експерт за инвестиције, спајања и преузимања (M&A), са више од 14 година професионалног искуства у области корпоративних финансијских и консултантских услуга.

Оснивач је и власник компаније "Parlok Consulting". Партнер је за Источну Европу у компанији "Volitan Global", повезана са инвестиционим иницијативама попут "10X Health Investment Club-a".

Учестовала је у више од 100 пројеката.

Дипломирала је и магистрирала на Економском факултету у Београду, међу најбољим студентима. Положила је први ниво за међународни ЦФА сертификат.

