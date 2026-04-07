Кост зауставила нож: Зорићу одређен притвор због покушаја убиства

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Окружни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Борису Зорићу (40) из Бањалуке осумњиченом за покушај убиства жене Ж.П, коју је ножем убо у грудни кош.
Напад се догодио 3. априла у улици Цара Лазара у бањалучком насељу Обилићево. Према незваничним информацијама свему је претходио вербални сукоб, након чега је Зорић ножем насрнуо на дјевоку, с којом је у младости био у вези.
”Жртву је убо у грудни кош, а продирање ножа зауставила је грудна кост. То је жени вјероватно спасило живот”, каже извор АТВ-а.
Хроника
У суду наводе да је притвор одређен због опасности да ће боравком на слободи Зорић поновити или довршити покушано кривично дјело.
”Притвор је одређен у трајању од мјесец дана и по овом рјешењу суда може трајати до 4. маја”, саопштио је Окружни суд у Бањалуци.
Као што је АТВ писао Зорић има богат криминални досије и познат је као особа склона злоупотреби наркотика. Раније је осуђен на четири године затвора због саучесништва у стравичном убиству Бруне Ролда 25. новембра 2019. године. Ролд је заклан ножем у напуштеној кући у центру Бањалуке, а његово тијело је потом спаљено како би се прикрио злочин. Као директни извршилац убиства осуђен је Раде Дрљача на 15 година затвора.
Хроника
Осим казне затвора Зорићу је изречена и мјера обавезног лијечења зависности од дроге и алкохола у Заводу за психијатрију у Сокоцу. Казну је издржао, а недавно је отпушен из болнице.
Мјесец дана прије Ролдовог убиства и Зорић је ножем избоден по грудном кошу. Све се одиграло у стану његовог пријатеља Златана Видовића, који је због покушаја убиства правоснажно осуђен на три и по године затвора.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
14 ч0
Хроника
15 ч0
Хроника
16 ч1
Хроника
17 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму