Logo
Large banner

Кост зауставила нож: Зорићу одређен притвор због покушаја убиства

Аутор:

Огњен Матавуљ
07.04.2026 13:32

Коментари:

0
Борис Зорић је због убиства Бруне Ролда у Бањалуци осуђе на четири године затвора и обавезно лијечење од зависности од наркотика и алкохола.
Фото: АТВ/Архива

Окружни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Борису Зорићу (40) из Бањалуке осумњиченом за покушај убиства жене Ж.П, коју је ножем убо у грудни кош.

Напад се догодио 3. априла у улици Цара Лазара у бањалучком насељу Обилићево. Према незваничним информацијама свему је претходио вербални сукоб, након чега је Зорић ножем насрнуо на дјевоку, с којом је у младости био у вези.

Грудна кост зауставила нож

”Жртву је убо у грудни кош, а продирање ножа зауставила је грудна кост. То је жени вјероватно спасило живот”, каже извор АТВ-а.

Хроника

У суду наводе да је притвор одређен због опасности да ће боравком на слободи Зорић поновити или довршити покушано кривично дјело.

”Притвор је одређен у трајању од мјесец дана и по овом рјешењу суда може трајати до 4. маја”, саопштио је Окружни суд у Бањалуци.

Осуђиван због саучесништва у убиству

Као што је АТВ писао Зорић има богат криминални досије и познат је као особа склона злоупотреби наркотика. Раније је осуђен на четири године затвора због саучесништва у стравичном убиству Бруне Ролда 25. новембра 2019. године. Ролд је заклан ножем у напуштеној кући у центру Бањалуке, а његово тијело је потом спаљено како би се прикрио злочин. Као директни извршилац убиства осуђен је Раде Дрљача на 15 година затвора.

Хроника

Осим казне затвора Зорићу је изречена и мјера обавезног лијечења зависности од дроге и алкохола у Заводу за психијатрију у Сокоцу. Казну је издржао, а недавно је отпушен из болнице.

Зорић избоден чакијом

Мјесец дана прије Ролдовог убиства и Зорић је ножем избоден по грудном кошу. Све се одиграло у стану његовог пријатеља Златана Видовића, који је због покушаја убиства правоснажно осуђен на три и по године затвора.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

покушај убиства

Борис Зорић

Бањалука

Једномјесечни притвор

Окружни суд Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Гатачки антихерој: Оптужен за крађу краденог горива!

Хроника

Гатачки антихерој: Оптужен за крађу краденог горива!

14 ч

0
запаљен аутомобил

Хроника

Огласила се ПУ Градишка о паљевини аута Саше Рађевића

15 ч

0
Пуцњава у бањалучком насељу Старчевица

Хроника

Подигнута оптужница против Михајла и Радослава Јовића због премлаћивања полицајаца!

16 ч

1
Преминуо младић (29) који је повријеђен у тешкој несрећи у Лакташима

Хроника

Преминуо младић (29) који је повријеђен у тешкој несрећи у Лакташима

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

00

14

Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

23

38

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

23

30

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

23

23

Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

23

15

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner