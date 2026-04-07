Подигнута оптужница против Михајла и Радослава Јовића због премлаћивања полицајаца!

Аутор:Огњен Матавуљ
Окружно јавно тужилаштво Бањалука подигло је оптужницу против Михајла Јовића (22) и његовог оца Радослава Раће Јовића (49) због напада на полицијског инспектора и полицајце у бањалучком насељу Старчевица.
У ОЈТ Бањалука за АТВ наводе да је Михајлу на терет стављено кривично дјело спречавање службеног лица у вршењу службене радње, за које је запријећена казна од једне до 10 година затвора.
Радослав Јовић оптужен је за кривична дјела напад на службено лице у вршењу службене дужности и угрожавање сигурности. Уколико се докаже кривица њему пријети казна од шест мјесеци до пет година затвора.
Хроника
Објављен снимак пребијања инспектора и полицајаца у Бањалуци
”Оптужница је подигнута 24. марта и прослијеђена је Основном суду у Бањалуци на потврђивање”, рекла је за АТВ портпарол ОЈТ Бањалука Маја Ђаковић Видовић.
Напад на полицајце догодио се 30. августа прошле године при чему је тешко повријеђен инспектор С.Ш. и његово малољетно дијете и лакше два полицајаца. Према тврдњама полиције нападу на С.Ш. је свједочило и његово малољетно дијете.
Хроника
Случај Јовићи: Ухапшен одбјегли малољетник из Бањалуке!
Према информацијама из истраге до напада је дошло након што је, како се сумња, Михајло Јовић ангажовао малољетника да разбије аутомобил дјевојке Ђ.Р. која је с њим прекинула емотивну везу. Када је младић кренуо да лупа возило, реаговао је полицијски инспектор у цивилу који се ту затекао. Извукао је пиштољ и младићу наредио да легне и стави руке иза леђа, што је он и учинио.
Међутим, кад је инспектор кренуо да му стави лисице напао га је Михајло Јовић. У сукоб се потом умијешао његов отац Радослав и инспектору су нанијели тјелесне повреде. Током саслушања у тужилаштву Радослав је тврдио да није знао да се радило о инспектору и да је мислио да брани сина. У изјави се жалио на поступање полиције, тврдећи да су га у станици тукли маскирани припадници Жандармерије.
Хроника
Јовићима предложен притвор, пријети им до 10 година затвора
Након хапшења Михајло је одређено вријеме провео у притвору и у међувремену је пуштен да се брани са слободе.
Суд је одбио приједлог за притварање Радослава Јовића. Његово пуштање на слободу изазвало је негодовање и оштре реакције запосленика МУП-а Републике Српске који су због тога организовали масован протест испред Основног суда у Бањалуци. Реаговао је и Синдикат радника унутрашњих послова који је такву одлуку суда назвао срамном, сматрајући да неадекватне санкције охрабрују насилнике.
Хроника
Суд објаснио зашто је пустио Радослава и притворио Михајла Јовића
