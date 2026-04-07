Подигнута оптужница против Михајла и Радослава Јовића због премлаћивања полицајаца!

Огњен Матавуљ
07.04.2026 10:55

Пуцњава у бањалучком насељу Старчевица
Окружно јавно тужилаштво Бањалука подигло је оптужницу против Михајла Јовића (22) и његовог оца Радослава Раће Јовића (49) због напада на полицијског инспектора и полицајце у бањалучком насељу Старчевица.

Пријети им до 10 година затвора

У ОЈТ Бањалука за АТВ наводе да је Михајлу на терет стављено кривично дјело спречавање службеног лица у вршењу службене радње, за које је запријећена казна од једне до 10 година затвора.

Радослав Јовић оптужен је за кривична дјела напад на службено лице у вршењу службене дужности и угрожавање сигурности. Уколико се докаже кривица њему пријети казна од шест мјесеци до пет година затвора.

Пуцњава на Старчевици

Хроника

Објављен снимак пребијања инспектора и полицајаца у Бањалуци

”Оптужница је подигнута 24. марта и прослијеђена је Основном суду у Бањалуци на потврђивање”, рекла је за АТВ портпарол ОЈТ Бањалука Маја Ђаковић Видовић.

Инспектор претучен пред дјететом

Напад на полицајце догодио се 30. августа прошле године при чему је тешко повријеђен инспектор С.Ш. и његово малољетно дијете и лакше два полицајаца. Према тврдњама полиције нападу на С.Ш. је свједочило и његово малољетно дијете.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Случај Јовићи: Ухапшен одбјегли малољетник из Бањалуке!

Према информацијама из истраге до напада је дошло након што је, како се сумња, Михајло Јовић ангажовао малољетника да разбије аутомобил дјевојке Ђ.Р. која је с њим прекинула емотивну везу. Када је младић кренуо да лупа возило, реаговао је полицијски инспектор у цивилу који се ту затекао. Извукао је пиштољ и младићу наредио да легне и стави руке иза леђа, што је он и учинио.

Радослав тврдио да је бранио сина

Међутим, кад је инспектор кренуо да му стави лисице напао га је Михајло Јовић. У сукоб се потом умијешао његов отац Радослав и инспектору су нанијели тјелесне повреде. Током саслушања у тужилаштву Радослав је тврдио да није знао да се радило о инспектору и да је мислио да брани сина. У изјави се жалио на поступање полиције, тврдећи да су га у станици тукли маскирани припадници Жандармерије.

Радослав Јовић

Хроника

Јовићима предложен притвор, пријети им до 10 година затвора

Након хапшења Михајло је одређено вријеме провео у притвору и у међувремену је пуштен да се брани са слободе.

Полицајци протествовали пред судом

Суд је одбио приједлог за притварање Радослава Јовића. Његово пуштање на слободу изазвало је негодовање и оштре реакције запосленика МУП-а Републике Српске који су због тога организовали масован протест испред Основног суда у Бањалуци. Реаговао је и Синдикат радника унутрашњих послова који је такву одлуку суда назвао срамном, сматрајући да неадекватне санкције охрабрују насилнике.

Пуцњава на Старчевици 2

Хроника

Суд објаснио зашто је пустио Радослава и притворио Михајла Јовића

Преминуо младић (29) који је повријеђен у тешкој несрећи у Лакташима

Хроника

Преминуо младић (29) који је повријеђен у тешкој несрећи у Лакташима

17 ч

0
Возач из Челинца послије незгоде ”надувао” 3,87!

Хроника

Возач из Челинца послије незгоде ”надувао” 3,87!

17 ч

0
Акција ”Траг”: Ухапшен Мирослав Крстић, заплијењен кокаин

Хроника

Акција ”Траг”: Ухапшен Мирослав Крстић, заплијењен кокаин

18 ч

0
У Градишци запаљен аутомобил оптуженика у предмету ”Сториџ”

Хроника

У Градишци запаљен аутомобил оптуженика у предмету ”Сториџ”

19 ч

0

