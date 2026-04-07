АТВ

07.04.2026 09:55

Возач из Челинца послије незгоде ”надувао” 3,87!

Возач З.М. из Челинца ухапшен је јуче након што је ”пијан к`о летва” учествовао у саобраћајној незгоди у којој, срећом, нико није повријеђен.

У ПУ Бањалука наводе да се незгода догодила око 13.30 часова.

”З.М. из Челинца ухапшен јер је управљајући аутомобилом учествовао у саобраћајној незгоди у Челинцу. Испитивањем на присуство алкохола код наведеног је утврђено присуство од 3,87 g/kg aлкохола у организму”, саопштила је ПУ Бањалука.

пијани возач

Челинац

хапшење

Саобраћајна незгода

Алкохол

