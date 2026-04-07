У Градишци запаљен аутомобил оптуженика у предмету ”Сториџ”

Огњен Матавуљ
07.04.2026 07:57

У Градишци је синоћ испред куће Саше Рађевића, оптуженика за трговину наркотицима у предметима ”Сториџ” и ”Транспортер”, запаљен аутомобил ”рено”.

У пожару нико није повријеђен, али је аутомобил у потпуности изгорио.

Ватра букнула у вечерњим часовима

Ватра је букнула у вечерњим часовима и прве информације указују да се ради о подметнутом пожару. Очевици су испричали да су у једном тренутку чули јаку детонацију и не искључује се могућност да је под возило бачена ручна бомба.

Након пожара синоћ је на улицама града било појачано присуство полиције.

Контролисано је више возача, али због пожара нико засада није ухапшен.

На лицу мјеста у току је увиђај, након којег ће бити познато више детаља.

Ко је Саша Рађевић?

Иначе, Саша Рађевић се налази у притвору у Војковићима након што је средином јануара ухапшен у оквиру акције ”Лука” у којој су заплијењена два килограма кокаина. Кућу су користили његова супруга и син Срђан, који је заједно с оцем 2022. хапшен и притваран у акцији ”Fugitive” такође због сумње да се бавио трговином наркотика. Оптужница до данас није подигнута.

АТВ сазнаје: Саша Рађевић из Градишке ухапшен због шверца 2 килограма кокаина

Саша Рађевић раније је означен као један од чланова криминалне групе Бојана Цвијетића, некадашњег савјетника у Министарству безбједности БиХ, којима је пред Судом БиХ у току суђење по оптужници за шверц више од три тоне дроге. Оптужницом је обухваћено 18 особа и ради се о једном од првих предмета у којима су кориштени докази из апликација ”Скај” и ”Аном”.

