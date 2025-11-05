Сарадник Бојана Цвијетића осуђен на три и по године затвора

Аутор:Огњен Матавуљ
05.11.2025
15:44
Коментари:0
Суд БиХ осудио је Гојка Остојића на три године и шест мјесеци затвора због организованог криминала и шверца дрогом у оквиру ”Sky” предмета ”Сториџ” и ”Транспортер”.
Осим казне затвора Остојићу је изречена и новчана казна у износу од 20.000 КМ. Ради се о човјеку који је на основу међународне потјернице ухапшен у Чешкој, одакле је у јулу прошле године изручен у БиХ.
У пресуди се наводи да је Остојић био члан криминалне групе коју су организовали некадашњи савјетник у Министарству безбједности БиХ Бојан Цвијетић, Александар Николић и Миливоје Тодоровић.
Хроника
Изручен из Чешке: Суд БиХ притворио сарадника Бојана Цвијетића
”Оптужени Остојић оглашен је кривим што је постао члан групе за организовани криминал, коју су претходно организовали Б. Ц., А. Н. и М. Т. с циљем остваривања противправне имовинске користи неовлашћеном набавком, прометом, продајом и преносом супстанци које су прописима проглашене опојним дрогама, а коју су набављали у земљама ЕУ, Републици Чешкој, Краљевини Белгији, Краљевини Холандији, претходно прокријумчарену из Јужне Америке, при томе користећи посебно подешене мобилне телефоне са инсталираним апликацијама Sky Ecc и Anom, намијењеним за остваривање заштићене, криптоване комуникације”, саопштио је Суд БиХ.
Хроника
Колумбијски кокаин, преко Градине, стигао у Бањалуку
Додају да су Цвијетић и Остојић договорили купопродају одређене количине дроге на подручју Краљевине Холандије с њима познатим лицем, од чега је једна количина, по ранијем договору, предата њима познатом лицу на подручју Чешке, док је други дио дроге превезен и даље продат у БиХ. Превоз опојне дроге је оптужени Остојић договорио с организатором Цвијетићем и другим члановима групе.
У изречену казну Остојићу је урачунато вријеме проведенено у екстрадиционом притвору у периодима од 20. августа 2022. до 27. септемрба 2022. и од 4. јуна до 11. јула 2024. године, као и вријеме које је провео у притвору у БиХ од 11. јула па надаље.
Хроника
Шверцовали више од три тоне дроге: Потврђена оптужница против Цвијетића и других
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму