Саобраћајна незгода код Челинца

Извор:

АТВ

05.11.2025

15:24

Коментари:

0
полиција
Фото: АТВ

Данас је на путу код Челинца дошло до саобраћајне незгоде у којој су учествовала два путничка возила.

Због удеса се на овој деоници стварају велике гужве, а саобраћај се одвија успорено.

Љубиша Ћосић

Република Српска

Ћосић: Сарајево опет показало нетрпељивост према другачијем

Како сазнајемо, несрећа се догодила на раскрсници код Тропика, а тренутно нема информација о томе да ли има повријеђених.

Полиција је на терену, а више детаља о узроцима несреће биће познато након увиђаја.

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Челинац

