Саобраћајна незгода код Челинца

Извор:
АТВ
05.11.2025
15:24
Коментари:0
Данас је на путу код Челинца дошло до саобраћајне незгоде у којој су учествовала два путничка возила.
Због удеса се на овој деоници стварају велике гужве, а саобраћај се одвија успорено.
Како сазнајемо, несрећа се догодила на раскрсници код Тропика, а тренутно нема информација о томе да ли има повријеђених.
Полиција је на терену, а више детаља о узроцима несреће биће познато након увиђаја.
