Саобраћајна незгода код Челинца

Данас је на путу код Челинца дошло до саобраћајне незгоде у којој су учествовала два путничка возила.

Због удеса се на овој деоници стварају велике гужве, а саобраћај се одвија успорено.

Како сазнајемо, несрећа се догодила на раскрсници код Тропика, а тренутно нема информација о томе да ли има повријеђених.

Полиција је на терену, а више детаља о узроцима несреће биће познато након увиђаја.