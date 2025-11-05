Вујичић: Сарајево политизује чак и спорт, израелски тимови добродошли у Српску

Извор:
СРНА
05.11.2025
15:10
Коментари:0
Несхватљиво је да у Сарајеву постоје појединци којима смета одржавање спортских догађаја у којима учествују тимови из Израела, јер спорт треба да буде изван политике, рекао је посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић.
Вујичић је нагласио да је интересантно како се сваки свјетски проблем на неки начин рефлектује на БиХ, те да поједини грађани чак и спортске догађаје посматрају кроз призму политике и глобалних дешавања.
Хроника
Преокрет у истрази убиства у Добоју: Отац умро од инфаркта након сукоба са сином
Он је додао да спорт представља племениту вјештину која треба да служи добробити свих грађана, а не да се политизује или злоупотребљава.
- Жалосно је да се Сарајево представља као мјесто у којем поједини клубови или људи из одређених дијелова свијета нису добродошли. Сјећамо се и неуспјелог покушаја одржавања Рабинске свјетске конференције у Сарајеву - истакао је Вујичић за Срну.
Он је осудио сваки вид дјеловања, протеста или побуне против одржавања спортских, културних или других манифестација.
Савјети
Ове уређаје никада не треба укључивати у продужни кабл
- На овај начин се шаље веома лоша порука о Сарајеву и БиХ. У Републици Српској немамо ништа против било каквих догађаја, без обзира на то из које земље учесници долазе - поручио је Вујичић.
Он је позвао спортске клубове из цијелог свијета да слободно организују утакмице и такмичења у Источном Сарајеву или Бањалуци, гдје ће, како је нагласио, увијек бити добродошли.
Група грађана упала је данас у хол зграде Владе КС захтијевајући да Сарајево откаже гостопримство Кошаркашком клубу Хапоел из Тел Авива који би сутра у спортској дворани "Зетра" требало да игра утакмицу Евролиге против екипе "Дубаија".
Сцена
Пјевачица мјесец и по дана имала несносне болове, због груди преживјела пакао
Меч Евролиге је премјештен у Сарајево из Дубаија, јер Уједињени Арапски Емирати не дозвољавају на својој територији наступе израелским клубовима због сукоба у Гази.
Породица
1 ч0
Република Српска
1 ч3
Свијет
1 ч0
Хроника
2 ч0
Република Српска
1 ч3
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму