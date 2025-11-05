Logo

Вујичић: Сарајево политизује чак и спорт, израелски тимови добродошли у Српску

СРНА

05.11.2025

Мирослав Вујичић
Несхватљиво је да у Сарајеву постоје појединци којима смета одржавање спортских догађаја у којима учествују тимови из Израела, јер спорт треба да буде изван политике, рекао је посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић.

Вујичић је нагласио да је интересантно како се сваки свјетски проблем на неки начин рефлектује на БиХ, те да поједини грађани чак и спортске догађаје посматрају кроз призму политике и глобалних дешавања.

Он је додао да спорт представља племениту вјештину која треба да служи добробити свих грађана, а не да се политизује или злоупотребљава.

- Жалосно је да се Сарајево представља као мјесто у којем поједини клубови или људи из одређених дијелова свијета нису добродошли. Сјећамо се и неуспјелог покушаја одржавања Рабинске свјетске конференције у Сарајеву - истакао је Вујичић за Срну.

Он је осудио сваки вид дјеловања, протеста или побуне против одржавања спортских, културних или других манифестација.

- На овај начин се шаље веома лоша порука о Сарајеву и БиХ. У Републици Српској немамо ништа против било каквих догађаја, без обзира на то из које земље учесници долазе - поручио је Вујичић.

Он је позвао спортске клубове из цијелог свијета да слободно организују утакмице и такмичења у Источном Сарајеву или Бањалуци, гдје ће, како је нагласио, увијек бити добродошли.

Група грађана упала је данас у хол зграде Владе КС захтијевајући да Сарајево откаже гостопримство Кошаркашком клубу Хапоел из Тел Авива који би сутра у спортској дворани "Зетра" требало да игра утакмицу Евролиге против екипе "Дубаија".

Меч Евролиге је премјештен у Сарајево из Дубаија, јер Уједињени Арапски Емирати не дозвољавају на својој територији наступе израелским клубовима због сукоба у Гази.

Мирослав Вујичић

