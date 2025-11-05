Каран: Одлука Уставног суда БиХ - врхунац антидејтонског дјеловања

Извор:
05.11.2025
Професор Уставног права Синиша Каран изјавио је да је одлука крњег Уставног суда БиХ да одбије апелацију предсједника Милорада Додика врхунац антидејтонског дјеловања.
Каран је новинарима у Бањалуци рекао да су несагледиве посљедице овакве одлуке којом је Уставни суд БиХ згазио Устав, а требао је да буде његов искључиви заштитник.
Ова одлука, каже Каран, направила је од БиХ протекторат, једини ове врсте у цијелом свијету.
"Ово је гажење сваке наде и могућег државног уређења три конститутивна народа у БиХ. Несагледиве су посљедице једне овакве неуставне одлуке која руши комплетно уређење БиХ", рекао је Каран.
То, каже Каран, не ствара стабилизацију у БиХ, већ је одлука конфликта и руши формулу заједничког живота мултиетничке БиХ.
"Овом одлуком неко је желио да до краја створи унитарну и грађанску БиХ по вољи само једног народа", рекао је Каран.
Он је истакао да ово није само директан удар на институцију предсједника Републике Српске, већ удар на вољу три конститутивна народа.
Каран је истакао да процес разградње Дејтонског споразума траје 30 година, односно од његовог потписивања, а што се најбоље манифестује кроз 913 наметнутих одлука високих представника.
Он је подсјетио да је наметнуто 166 закона, од којих је сваки неуставно пренио и украо надлежност Републике Српске.
"Имамо 122 амандмана на уставе, 37 на Устав Српске. Незамисливо је након таквог удара на Републику Српску да смо опстали, а опстали смо снагом и вољом нашег народа који је створио Републику Српску. Та његова воља ипак је верификована и међународно учвршћена Дејтонским мировним споразмом", нагласио је Каран.
Он је напоменуо да је 30 година стварано нешто што је антидејтонско, а да се Република Српска исто толико година бори за то дејтонско.
"Боримо се на принципима које нам даје сам Дејтонски споразум", закључио је Каран.
