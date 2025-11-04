Од Вукановића ништа ново: Поново га обезбјеђење извело из сале

Извор:
СРНА
04.11.2025
19:09
Обезбјеђење је извело посланика Листе за правду и ред Небојшу Вукановића из скупштинске сале, након што му је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић одузео ријеч због недоличног понашања.
Стевандић је рекао да ће свако онај ко вријеђа чланове његове породице бити удаљен из скупштинске сале.
Вукановић је изведен из скупштинске сале током расправе о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о Правобранилаштву Републике Српске.
Ово је ко зна који пут да је Вукановић удаљен из Народне скупштине након што му је одузета ријеч.
