Уставни суд БиХ показао да је политички орган

04.11.2025
Одбијене су обје апелације Милорада Додика. Крњи Уставни суд БиХ који чине судије из Њемачке, Швајцарске и Албаније, с бошњачким и хрватским колегама позива се на надлежности високог представника, очигледно игноришући чињеницу да Кристијан Шмит нема одобрење Савјета безбједности. Игноришу и то да је за доношење закона надлежна искључиво Парламентарна скупштина БиХ.
"У погледу надлежности високог представника да доноси законе, Уставни суд је указао да је већ раније у више својих одлука изразио свој став да овлаштења високог представника произлазе из Анекса X, релевантних резолуција Вијећа сигурности Уједињених народа и Бонске декларације, те да та овлаштења нису подложна контроли Уставног суда, као ни вршење тих овлаштења. У конкретном случају Уставни суд је запазио да је 1. јула 2023. године високи представник интервенисао у правни систем Босне и Херцеговине и умјесто Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине донио Закон о измјенама и допунама КЗБиХ. У том погледу, према мишљењу Уставног суда, он је дјеловао као законодавна власт Босне и Херцеговине, те наведена допуна КЗБиХ неспорно има правну природу домаћег прописа чија контрола уставности није предмет ове апелације", саопштено је из Уставног суда БиХ.
Овом одлуком Уставни суд БиХ је потврдио да се у БиХ не примјењује Устав БиХ као највиши правни акт, него политичке одлуке самозваног странца које се ретроактивно приказују као правни прописи, категорична је одбрана Милорада Додика.
Петронијевић: Само у БиХ се могло овако нешто догодити
"Умјесто Устав БиХ Уставни суд је подржао самозваног странца, мимо досадашње познате праксе именовања високог представника за БиХ. Ово је супротно становишту Европског суда за људска права да је високи представник за БиХ дио мисије Уједињених нација (пресуда ЕСЉП Душан Берић и др. против БиХ, одлука 36357 и др. од 26.10.2007.године). Тиме је Уставни суд свјесно потврдио правни апсурд у којем појединац, без мандата и без демократског легитимитета, може доносити ‘законе’, а највиша судска инстанца то прихвата као правно важеће", саопштила је одбрана Милорада Додика.
Огласио се Бубић: Ово је наредни корак Додикове одбране
Крњи Уставни суд је пропустио прилику да се врати Уставу који je дужан да подржава и уставном поретку земље чији је Уставни суд, оцјена је правника Огњена Тадића.
"Када у било којој земљи уставни суд донесе одлуку којом одбија да заштити уставом гарантована људска права и слободе од странца који их угрожава и који је без икаквог легалног мандата доноси законе по којима се кривично кажњавају грађани због тога што му нису послушни, онда је јасно да такав уставни суд поступа противуставно и руши све принципе правне државе. Још горе је када је у питању случај у коме се казна изриче демократски изабраном предсједнику Републике због тога што је поштовао Устав, а не налог нелегалног странца", рекао је Огњен Тадић, правник.
Тадић: Крњи Уставни суд пропустио прилику да се врати Уставу
Уставни суд БиХ је више пута показао да је политички орган. Несхватљиво је да један Уставни суд потврди неуставну одлуку на основу које је осуђен предсједник Српске, порука је Мирослава Вујичића.
"Овакав примјер праксе је непознат у свијету. Вјерујем да ће ово у неким будућим временима изучавати како историчари, тако и правници као један правни бесмислени преседан којим потврђујемо један монтирани политички процес против предсједника Републике Српске", рекао је Мирослав Вујичић, посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ.
На одлуку Уставног суда чекало се три мјесеца. Сада би овај случај могао да се нађе пред Европским судом за људска права у Стразбуру.
