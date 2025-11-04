Стевандић: Уставни суд ће изгубити

Извор:
СРНА
04.11.2025
18:56
Коментари:0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић сматра да ће Уставни суд БиХ, након што је данас одбио апелацију одбране Милорада Додика, изгубити на Европском суду за људска права у Стразбуру.
"У (крњем) Уставном суду БиХ су потпуно свјесни да ће ово изгубити на Европском суду за људска права, али нису имали довољно савјести и одговорности да сами признају да Кристијан Шмит не може доносити законе", рекао је Стевандић вечерас новинарима у Бањалуци.
БиХ
Петронијевић: Само у БиХ се могло овако нешто догодити
Стевандић је рекао да у прилог његове тврдње иде и дио одлуке Уставног суда БиХ, који је закључио да се у оспореним одлукама из овог предмета није одлучивало о апелантовим грађанским правима и обавезама, нити о кривичној оптужби у смислу Европске конвенције, због чега гаранције из Устава БиХ и Европске конвенције нису примјењиве на поступак проведен пред Централном изборном комисијом (ЦИК) и Судом БиХ.
Стевандић је упитао, када се ово заврши на Европском суду за људска права, да ли ће седам судија у Уставном суду БиХ поднијети оставке или бити у неким дисциплинским поступцима, као и сви они који су тврдили да је Кристијан Шмит законодавац или ће то довести до оставке свих који су учествовали у овој правној ствари.
Он је рекао да је Додикова одбрана и хтјела да се ово питање нађе на Европском суду за људска права.
"Ово је као наплатна рампа гдје је дјелимично дата шанса домаћим и страним институцијама да спасу БиХ од још једне велике срамоте и од даље ескалације. У Уставном суду БиХ нису имали храбрости да то ураде, али њихово право није коначно", истакао је Стевандић.
Република Српска
Додик: БиХ нема никакве шансе са оваквим крњим Уставним судом
Коментаришући одлуку Тужилаштва БиХ о обустављању истраге против званичника Републике Српске јер је утврђено да нема довољно доказа да су починили кривично дјело напад на уставни поредак, Стевандић је рекао да је знао да ће истрага против њега бити обустављена јер су биле јасне уставне одредбе о имунитету.
"По мени најважнија ствар у овом времену је да је доказана потпуна сублимација Народне скупштине Републике Српске. Сви су то признали од ОХР-а, Суда и тужилаштва БиХ до америчке администрације", истакао је Стевандић.
Само признање да Народна скупштина мора о томе да одлучује, додао је Стевандић, признање је за све њих и за америчку администрацију да су најважније одлуке парламента Републике Српске.
Република Српска
2 ч0
БиХ
2 ч1
Република Српска
2 ч2
БиХ
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму