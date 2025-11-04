Додик: БиХ нема никакве шансе са оваквим крњим Уставним судом

Извор:
СРНА
04.11.2025
18:44
Коментари:1
Предсједник Милорад Додик рекао је да је крњи Уставни суд БиХ прекршио елементарно право и донио политичку одлуку одбијајући апелацију његовог правног тима против пресуде Суда БиХ, те поручио да БиХ нема никакве шансе са оваквим судом.
Додик је рекао да је крњи Уставни суд БиХ политички суд и да није никакав Уставни суд.
Република Српска
Пуцар: Уставни суд БиХ и даље се бави политиком умјесто правом
"Крњи Уставни суд доноси политичке пресуде, јер да је водио рачуна о Уставу, сигурно је морао да има одредбе самог тог Устава у којима пише да законе у БиХ само може да донесе Парламентарна скупштина БиХ, то значи Представнички дом и Дом народа и то заједно", указао је Додик.
Он је навео да је крњи Уставни суд то прекршио, а потом и низ својих одлука, гдје су раније рекли да све одлуке законодавне, извршне и судске власти на нивоу БиХ не смију бити противне уставима БиХ, Републике Српске и ФБиХ.
Додик је истакао да су тиме прекршили елементарно право, што је, како је навео, готово невјероватно.
"Наравно, идемо даље. Ми рачунамо да можемо да идемо према Европском суду, али кад се ради о политичким стварима, те политичке ствари се ријеше на политички начин", рекао је Додик.
Република Српска
Цвијановић: Био би прави земљотрес да је Уставни суд за промјену бранио Устав
Додик је додао да је крњи Уставни суд политички суд и да зато мисли да БиХ са оваквим понашањем, оваквим судом, нема никакве шансе.
"На силу, покушавајући да наметну политичку вољу кроз наводно право мислим да продужавају еру тих глобалних лешинара који су на многим тачкама и у Европи и у свијету покушавали да злоупотријебе правосудне институције и да се обрачунају са политичким противницима још од предсједника САД Доналда Трампа па преко Марин ле Пен, Румуније и многих других случајева",навео је Додик.
Додик је нагласио да се не може имати ни минимално повјерење у институције БиХ на овај начин, те указао да, апсолутно, нису утврдили било шта, нити су жељели да прихвате ниједан правни аргумент.
БиХ
Огласио се Бубић: Ово је наредни корак Додикове одбране
"Ако су сами рекли да судске одлуке не смију бити против устава ентитета, односно Републике Српске и ФБиХ, онда како могу да занемарају двије чињенице што се тиче Устава Републике Српске", упитао је Додик.
Он је навео да је прва чињеница да је предсједник обавезан да потпише указ, а друга да мандат предсједнику може да буде ускраћен ако сам поднесе оставку или се спроведе референдум о томе.
"Није једно ни друго у овом случају ни урађено, него је то била политичка воља", указао је Додик.
Према његовим ријечима, занимљиво је било предходних дана слушати разне дојављиваче из Сарајева који говоре о забринутости да се не деси нека друга одлука.
БиХ
Којић: Крњи Уставни суд руина и политички инструмент Бошњака
"Тај притисак који врши Сарајево говори о томе да су они искључиво мотивисани да пресуђују Србима кроз атмосферу која се ствара на сарајевским сећијама", навео је Додик.
Он је нагласио да нити је разочаран, нити нешто посебно погођен, знајући о чему се ту ради и како се ради, али да то свакако није ни повјерење у БиХ, нити у Уставни суд, нити може да се то врати.
"Мислили смо да ако покаже тај крњи Уставни суд, било какве минималне елементе уставности и поштивања Устава и закона, да се готово исти дан врате двоје судија у Уставни суд. Сада мислим да је то апсолутно изгубљена шанса и прилика да то не треба ни чинити. Нека они раде свој посао", поручио је Додик.
Он је додао да је то слично ономе када је старац Вукашин из Клепаца, када му је усташа сјекао уши и нос, рекао "само ти ради свој посао".
Република Српска
Тадић: Крњи Уставни суд пропустио прилику да се врати Уставу
"Неко раде свој посао, ми ћемо радити свој посао, па ћемо видјети гдје ћемо се наћи", истакао је Додик.
Крњи Уставни суд БиХ одбио је данас апелацију одбране предсједника Милорада Додика против пресуде Суда БиХ којом је осуђен на годину дана затвора и шест година забране политичког дјеловања због "непоштовања одлука Кристијана Шмита".
Република Српска
2 ч2
БиХ
3 ч3
БиХ
3 ч0
Фудбал
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч2
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму