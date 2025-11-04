Само је рекао 'није ми добро': Фудбалер открио нове детаље о смрти Жижовића

Извор:
Агенције
04.11.2025
18:07
Коментари:0
Фудбал у региону завијен је у црно; тренер Радничког из Крагујевца, Младен Жижовић, преминуо је током утакмице против Младости у Лучанима.
Вијест о његовој смрти потресла је фудбалску јавност, а посебно његове играче, који још увијек не могу да повјерују у трагедију.
Играчи и стручни штабови су се ухватили за главу, попадали на траву, заплакали. Најтеже је било Жижовићевом пријатељу и најближем сараднику, Бојану Пузигаћи, који је заједно с њим дошао у Крагујевац послије ангажмана у бањалучком Борцу.
Нико није могао да се помири са најтежим вијестима.
Република Српска
Тадић: Крњи Уставни суд пропустио прилику да се врати Уставу
Фудбалер Радничког Мехмед Ћосић испричао је за портал "Фактор" потресне детаље догађаја који је шокирао све на стадиону.
"Нисам заспао скоро до пола четири… Немам ријечи, запрепашћени смо. Враћам филм у глави. Давао ми је савјете, окренуо се и видио сам да у једном тренутку прича са судијом поред клупе. Затим је отишао према нашој клупи, окренуо се према осталима и рекао 'није ми добро, није ми добро'. Пао је, видјели сте све остало… На видеу који се појавио на друштвеним мрежама чују се и крици", рекао је потресени Ћосић.
Он је открио да се Жижовић већ раније тог дана жалио на нелагодност послије ручка.
Хроника
Ако видите овог човјека ХИТНО зовите полицију
"Кажу да се жалио на рибу, казао да је више неће јести. У том смислу је говорио. Није се примјетило да има проблема током загријавања, почела је и утакмица, све је било океј", објаснио је Ћосић.
Утакмица се наставила док је тренер хитно превезен у болницу.
"Ми смо наставили утакмицу, надали смо се да се неће десити оно најгоре и да ће опет бити са нама. Јасно је било да није то то, али рекли смо да играмо за њега и да желимо да га наградимо побједом. Нисмо били сконцентрисани, били смо у невјерици, али нисмо жељели да га разочарамо. Вјеровали смо да ће се вратити и опет бити са нама, те да ћемо славити побједу. Затим је настао потпуни шок. Судија је одједном прекинуо утакмицу. Неко је рекао 'умро је'. Све је стало у тренутку", објашњава шокирани Ћосић.
Жижовић је био на клупи Радничког тек десетак дана и водио је тим у само три утакмице.
"Он је ту тек десетак дана, а имао је велики респект према нама. Дао нам је много самопоуздања и енергије, баш сви смо осјетили ту позитивну енергију и стално о томе причали у свлачионици. Баш дуго није била таква енергија и вјеровали смо у побједу јуче и свакако у боље дане који су пред нама. Сада већ причамо о трагедији", рекао је Ћосић.
Раднички је обавијестио играче да су тренинзи и меч са Чукаричким одложени, а сахрана ће бити одржана у четвртак у Бијељини.
"Добили смо поруку да нема тренинга, одложена је и утакмица са Чукаричким, те ће у четвртак бити сахрана нашег шефа. Само те три информације. Колективно ћемо ићи у Бијељину, чекамо да нам потврде. Фудбал заиста није у првом плану и да можемо мијењали бисмо све само да је он и даље са нама. Драги Бог је тако хтио, све нас очекује исто. Желим да овим путем изразим саучешће породици и пријатељима и да се држе, те буду јаки. У нама играчима и свима у овом клубу имају пријатеље за све, стојимо им на располагању", закључио је Ћосић
Подсјетимо, Младен Жижовић преминуо је у 45. години живота.
Најновије
Најчитаније
18
28
18
26
18
15
18
10
18
07
Тренутно на програму