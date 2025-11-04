Logo

Минић: Закуцан задњи ексер у мртвачки сандук правосуђа БиХ

04.11.2025

17:45

Коментари:

0
Минић: Закуцан задњи ексер у мртвачки сандук правосуђа БиХ
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је крњи Уставни суд БиХ одбијањем апелације правног тима Милорада Додика закуцао задњи ексер у мртвачки сандук правосуђа БиХ.

- Не могу да схватим као правник зар је могуће да Уставни суд, који има задатак да штити Устав БиХ, у конкретном случају штити нелегалног и нелегитимног и непостојећег виског представника, акте које није донијела Парламентарна скупштина БиХ и непостојећа бонска овлаштења - рекао је Минић.

Najnovija vijest најновија вијест (12)

БиХ

Крњи Уставни суд одбио апелацију Милорада Додика

Он наводи да Уставни суд БиХ, поступајући на овај начин, легализује то што су су нижестепени судови прихватили измјену Кривичног закона коју је наметнуп нелегални странац Кристијан Шмит.

- Управо је сврха Уставбног суда да исправи сваку могућу грешку која постоји. Нелегални и непостојећи високи представник који мијења Кривични закон мимо Устава и свих могућих регула и Суд БиХ који поступа по таквом крњем и накарадном праву, прави класични политички прогон према легитимно изабраном предсједнику Републике Српске - истакао је Минић.

Он је закључио да свако ко се радује овој одлуци не жели добро ни самом себи.

10. ванредна сједница крњег Уставног суда

БиХ

Како је крњи Уставни суд образложио одбијање Додикове апелације

- Ово је пропаст правосуђа и легализација нелегалног високог представника - поручио је Минић.

Подсјећамо, Уставни суд БиХ у крњем саставу одбио је апелацију правног тима предсједника Милорада Додика, а којим је тражено да се неуставним прогласе одлуке првостепеног вијећа и апелационог одјељења Суда БиХ којим је Додик проглашен кривим за "непоштовање одлука високог представника".

Подијели:

Таг:

Саво Минић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Драган Васиљевић

Остали спортови

Нова трагедија за српски спорт: Умро Драган Васиљевић

56 мин

0
САД увеле нове санкције Сјеверној Кореји

Свијет

САД увеле нове санкције Сјеверној Кореји

57 мин

0
Њемачка нуди новац Авганистанцима који се одрекну доласка у земљу

Свијет

Њемачка нуди новац Авганистанцима који се одрекну доласка у земљу

57 мин

0
Истраживање открива да најмлађа дјеца шире највише вируса

Здравље

Истраживање открива да најмлађа дјеца шире највише вируса

1 ч

0

Више из рубрике

Скоко: Те ''Гацко'' поново на мрежи

Република Српска

Скоко: Те ''Гацко'' поново на мрежи

1 ч

0
Будимир: Стање безбједности у Кнежеву, Котор Варошу и Челинцу добро

Република Српска

Будимир: Стање безбједности у Кнежеву, Котор Варошу и Челинцу добро

2 ч

0
Вишковић: Поступци се не могу водити без доказа

Република Српска

Вишковић: Поступци се не могу водити без доказа

2 ч

0
Спремно 50.000 КМ: Прилика за студенте у Српској

Република Српска

Спремно 50.000 КМ: Прилика за студенте у Српској

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

28

Цвијановић: Био би прави земљотрес да је Уставни суд за промјену бранио Устав

18

26

Огласио се Бубић: Ово је наредни корак Додикове одбране

18

15

Ове три биљке су идеалне за купатило

18

10

Којић: Крњи Уставни суд руина и политички инструмент Бошњака

18

07

Само је рекао 'није ми добро': Фудбалер открио нове детаље о смрти Жижовића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner