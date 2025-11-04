Минић: Закуцан задњи ексер у мртвачки сандук правосуђа БиХ

04.11.2025
17:45
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је крњи Уставни суд БиХ одбијањем апелације правног тима Милорада Додика закуцао задњи ексер у мртвачки сандук правосуђа БиХ.
- Не могу да схватим као правник зар је могуће да Уставни суд, који има задатак да штити Устав БиХ, у конкретном случају штити нелегалног и нелегитимног и непостојећег виског представника, акте које није донијела Парламентарна скупштина БиХ и непостојећа бонска овлаштења - рекао је Минић.
Он наводи да Уставни суд БиХ, поступајући на овај начин, легализује то што су су нижестепени судови прихватили измјену Кривичног закона коју је наметнуп нелегални странац Кристијан Шмит.
- Управо је сврха Уставбног суда да исправи сваку могућу грешку која постоји. Нелегални и непостојећи високи представник који мијења Кривични закон мимо Устава и свих могућих регула и Суд БиХ који поступа по таквом крњем и накарадном праву, прави класични политички прогон према легитимно изабраном предсједнику Републике Српске - истакао је Минић.
Он је закључио да свако ко се радује овој одлуци не жели добро ни самом себи.
- Ово је пропаст правосуђа и легализација нелегалног високог представника - поручио је Минић.
Подсјећамо, Уставни суд БиХ у крњем саставу одбио је апелацију правног тима предсједника Милорада Додика, а којим је тражено да се неуставним прогласе одлуке првостепеног вијећа и апелационог одјељења Суда БиХ којим је Додик проглашен кривим за "непоштовање одлука високог представника".
