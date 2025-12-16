Logo
Додик поручио Изетбеговићу: У Републици Српској ти се не питаш ништа и никада се нећеш питати

АТВ

16.12.2025

Додик поручио Изетбеговићу: У Републици Српској ти се не питаш ништа и никада се нећеш питати
Бакире, једно сам ти рекао и сада ћу ти поновити - у Републици Српској се ти не питаш ништа и никада се нећеш питати - навео је предсједник СНСД Милорад Додик.

Додик је додао да Бакрир Изетбеговић жели да води БиХ у Европу, али преко Техерана и са муслиманском браћом.

"Србе о којима је сањао твој бабо, сервилне, покорне и одане Сарајеву, док се ја питам, никада нећеш инсталирати на власт у Српској, а питаћу се још дуго. Ти би, Бакире, да водиш БиХ у Европу, али преко Техерана и са муслиманском браћом. Ти би владавину права у којој је право један странац", истакао је Додик на Иксу.

Додик је истакао да су Република Српска и Срби поносни партнери свима који нас уважавају.

"Ти и теби слични тјерате Бошњаке да иду погнуте главе и од њих правите слуге свакоме. Зато се ми никада нећемо разумјети. Сада имам посла, а ти настави да сањаш!", поручио је Додик.

Милорад Додик

Бакир Изетбеговић

