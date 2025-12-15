Мазалица: Да ли ЦИК има већу обавезу према Шмиту, него према бирачима?

Извор:
Пар чињеница у вези са вјештачки наметнутим предсједничким изборима у Републици Српској: само један ниво власти, мала излазност гласача, Централна изборна комисија (ЦИК) именовала предсједнике бирачких одбора, а не политичке партије, и тај исти ЦИК и даље нешто броји и контролише, изјавио је шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица.
"Грађани имају пуно право да брину, и сумњају да ли је ЦИК способан провести опште изборе за све нивое за мање од десет мјесеци", истакао је Мазалица.
Он је нагласио да је опште увјерење да је овај састав ЦИК-а политички обојен и политизован.
"Посебно оптерећење лежи у чињеници да им је Кристијан Шмит нелегално продужио мандат, иако је је и њихов избор претходно био процедурално упитан. Поставља се питање да ли они имају већу обавезу према Шмиту, него према бирачима", рекао је Мазалица.
