Logo
Large banner

ЦИК коначно утврдио резултате избора

Извор:

АТВ

15.12.2025

19:22

Коментари:

0
CIK BIH Centralna izborna komisija
Фото: АТВ

Након више од 20 дана коначно су пребројани гласови. Један од градова у којем су се гласови поново бројали је и Добој. Борис Јеринић каже, штета је већ нанесена, и Добоју и Републици Српској.

"ЦИК није донијела одлуку на вријеме 13 децембра и ми већ пробијамо рокове законске и не могу да вјерујем та тако један озбиљан орган доноси незаконите одлуке а низ је незаконитих одлука од избора чланова. У Добоју су били посматрачи из свих градова и Добоја није било примједби на записник и рад одбора", истакао је градоначелник Добоја Борис Јеринић.

И Лакташи су били на списку провјере ЦИК-а. Тамо је само један глас избројан више у односу на резултате прије поновног пребројавања. Најављују кривичне пријаве.

"Уколико дође до било каквих одлука да се понове избори на нашим мјестима на којима инсистира опозиција ако то буде став ЦИК-а, морам да кажем да ћемо поднијети кривичне пријаве и тужбе против чланова ЦИК-а, који буду гласали за такве одлуке. Сматрамо да то чини велику штету угледу наших градова, грађана и свих оних који су демократски изашли на изборе", јасан је градоначелник Лакташа Мирослав Бојић.

Правни тим СНСД-а припрема захтјеве и жалбе за поновно бројање гласова у мјестима гдје је побиједила опозиција.

"Наш правни тим припремио захтјеве за Бањалуку, Теслић, Бијељину, Лопаре и многе друге. Разлика је 1 посто и сваки пут би било тако да поново све броје", казао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

Пријевремени избори у Српској одржани су 23. новембра. Према посљедњем саопштењу ЦИК-а, СНСД-ов кандидат за предсједника Синиша Каран освојио је 222 182 гласова, а СДС-ов кандидат Бранко Блануша добио је 209 605 гласова.

Подијели:

Тагови:

Пријевремени избори 2025

ЦИК БиХ

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ковачевић: Кључно питање - гдје се налази ЕУ када је ријеч о БиХ

Република Српска

Ковачевић: Кључно питање - гдје се налази ЕУ када је ријеч о БиХ

1 ч

0
Цвијановић: СНСД не смије више трошити вријеме на оно што је непоправљиво

Република Српска

Цвијановић: СНСД не смије више трошити вријеме на оно што је непоправљиво

1 ч

1
Каран и Блануша

Република Српска

Утврђени резултати избора: Колико гласова је освојио Каран, а колико Блануша

1 ч

3
Мирослав Бојић

Република Српска

Бојић: Ово нема нити у једној земљи, ЦИК најбоље реагује на притисак опозиције

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

43

Требиње се задужује осам милиона КМ

19

39

Не успијевате пронаћи партнера: Ове двије навике саботирају ваш љубавни живот

19

39

Ово су детаљи здравственог стања Весне Змијанац

19

29

Бака на челу банде: Полиција ухапсила 21 особу и шефицу групе која има 96 година

19

23

Дјевојчица оперисана, па услиједиле компликације: У болницу примљена без знакова живота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner