ЦИК коначно утврдио резултате избора

Након више од 20 дана коначно су пребројани гласови. Један од градова у којем су се гласови поново бројали је и Добој. Борис Јеринић каже, штета је већ нанесена, и Добоју и Републици Српској.
"ЦИК није донијела одлуку на вријеме 13 децембра и ми већ пробијамо рокове законске и не могу да вјерујем та тако један озбиљан орган доноси незаконите одлуке а низ је незаконитих одлука од избора чланова. У Добоју су били посматрачи из свих градова и Добоја није било примједби на записник и рад одбора", истакао је градоначелник Добоја Борис Јеринић.
И Лакташи су били на списку провјере ЦИК-а. Тамо је само један глас избројан више у односу на резултате прије поновног пребројавања. Најављују кривичне пријаве.
"Уколико дође до било каквих одлука да се понове избори на нашим мјестима на којима инсистира опозиција ако то буде став ЦИК-а, морам да кажем да ћемо поднијети кривичне пријаве и тужбе против чланова ЦИК-а, који буду гласали за такве одлуке. Сматрамо да то чини велику штету угледу наших градова, грађана и свих оних који су демократски изашли на изборе", јасан је градоначелник Лакташа Мирослав Бојић.
Правни тим СНСД-а припрема захтјеве и жалбе за поновно бројање гласова у мјестима гдје је побиједила опозиција.
"Наш правни тим припремио захтјеве за Бањалуку, Теслић, Бијељину, Лопаре и многе друге. Разлика је 1 посто и сваки пут би било тако да поново све броје", казао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
Пријевремени избори у Српској одржани су 23. новембра. Према посљедњем саопштењу ЦИК-а, СНСД-ов кандидат за предсједника Синиша Каран освојио је 222 182 гласова, а СДС-ов кандидат Бранко Блануша добио је 209 605 гласова.
