Бојић: Ово нема нити у једној земљи, ЦИК најбоље реагује на притисак опозиције

Прошло је скоро мјесец дана од пријевремених избора за предсједника Републике Српске, а изборни резултати још нису потврђени, рекао је потпредсједник СНСД-а Мирослав Бојић, додајући да се таква ситуација не дешава ни у једној демократској земљи.
"Прошло је скоро мјесец дана откако смо гласали за предсједника Републике Српске, а да изборни резултати још нису потврђени. Оваква ситуација не постоји ни у једној демократској земљи у свијету", истакао је Бојић.
Бојић је рекао да одлуке Централне изборне комисије у вези са поновним пребројавањем гласова изазивају бројна питања у јавности.
"Што се тиче Централне изборне комисије, морам рећи да она реагује углавном под притиском опозиције. Када узмемо у обзир да је од укупног броја пребројаних, односно поново пребројаних бирачких одбора, скоро 99 одсто управо у срединама у којима локалну власт има СНСД са коалиционим партнерима, онда то, како је навео, довољно говори. Подсјећам да је Централна изборна комисија још прошле године, путем јавног конкурса, именовала све предсједнике и замјенике предсједника бирачких одбора у Републици Српској", навео је Бојић.
Како је додао, највећи број поново пребројаних бирачких одбора односи се управо на општине и градове у којима локалну власт има СНСД са коалиционим партнерима.
"У Лакташима је, након поновног пребројавања скоро 50 одсто бирачких одбора, утврђено да је разлика у корист кандидата опозиције свега један глас у односу на резултате прије поновног пребројавања", рекао је Бојић.
Он је истакао да званични подаци, како каже, отварају бројна питања и указују на одређене нелогичности у Теслићу, Лопарама, Источној Илиџи, Бијељини и другим градовима у којима је опозиција на власти.
"Централна изборна комисија је поново донијела одлуку о поновном пребројавању појединих бирачких одбора, при чему се и овог пута, како је навео, ради о око 99 одсто бирачких одбора у срединама у којима локалну власт има СНСД. Када се погледају званични подаци, поставља се питање колико нелогичности постоји у наведеним локалним заједницама", закључио је Бојић.
