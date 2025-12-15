Logo
Large banner

Ковачевић: ЦИК коначно потврдио оно што смо знали - Каран предсједник Српске

Извор:

АТВ

15.12.2025

17:20

Коментари:

0
Ковачевић: ЦИК коначно потврдио оно што смо знали - Каран предсједник Српске
Фото: АТВ

Централна изборна комисија је данас коначно утврдила резултате. Синиша Каран је изабран за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима, рекао је Радован Ковачевић портпарол СНСД-а.

"ЦИК је данас, скоро мјесец дана након избора, утврдила прелиминарне резултате и потврдила оно што смо ми рекли сат времена након избора", рекао је Ковачевић.

Каже да је ЦИК мјесец дана бројао гласове и мјесец дана касније, утврдио резултате избора који су били познати сат након избора.

"У другим земљама изађе 100 милиона људи и наредни дан имају резултате, али у БиХ резултате броје мјесец дана. Види се на крају да и даље не знају шта су пребројали и види се да је ЦИК ништа друго него политичко оружје за притисак на Српску и понижавање Српске", рекао је Ковачевић.

Упорно нам поручују, каже Ковачевић, да ми грађани не знамо да бројимо него треба они да броје и да они да кажу ко ће да буде предсједник Српске.

ЦИК сједница

БиХ

ЦИК утврдио резултате избора: Синиша Каран предсједник Српске

"То се понавља из циклуса у циклус. Они су пребројали негдје 23.000 гласова које су они како кажу по службеној дужности контролисали и да су контролисали само оно што су им шефови рекли, а то су странке из опозиције Српске, јер су их они изабрали. Не смијемо да заборавимо да чланови ЦИК-а не смију бити чланови политичких странака и да су они мимо конкурса и процедура изабрали савјетницу предсједника СДС- а и некога ко је на изборима прије био кандидат ПДП-а за одборника и који је имао страначку функцију", рекао је Ковачевић.

Поручује да је изборни концепт опозиције да изађу на изборе, изгубе, и кад изгубе онда признају изборе само на оним бирачким мјестима на којима су побиједили.

Он је истакао да је вријеме СНСД-а и Милорада Додика тек долази.

"То је тако јер је то воља народа Републике Српске", рекао је Ковачевић.

Подијели:

Тагови:

Радован Ковачевић

СНСД

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Српска неће одустати од својих овлаштења

2 ч

0
Лукић: Нема куге малих преживара, предузете мјере превенције

Република Српска

Лукић: Нема куге малих преживара, предузете мјере превенције

2 ч

0
Конференција за новинаре Бојића, Ковачевића и Јеринића

Република Српска

Конференција за новинаре Бојића, Ковачевића и Јеринића

4 ч

0
Цвијановић и Тришић Бабић са генералним секретаром Вијећа за регионалну сарадњу

Република Српска

Цвијановић и Тришић Бабић са генералним секретаром Вијећа за регионалну сарадњу

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

43

Требиње се задужује осам милиона КМ

19

39

Не успијевате пронаћи партнера: Ове двије навике саботирају ваш љубавни живот

19

39

Ово су детаљи здравственог стања Весне Змијанац

19

29

Бака на челу банде: Полиција ухапсила 21 особу и шефицу групе која има 96 година

19

23

Дјевојчица оперисана, па услиједиле компликације: У болницу примљена без знакова живота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner