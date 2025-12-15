Ковачевић: ЦИК коначно потврдио оно што смо знали - Каран предсједник Српске

Извор:
Централна изборна комисија је данас коначно утврдила резултате. Синиша Каран је изабран за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима, рекао је Радован Ковачевић портпарол СНСД-а.
"ЦИК је данас, скоро мјесец дана након избора, утврдила прелиминарне резултате и потврдила оно што смо ми рекли сат времена након избора", рекао је Ковачевић.
Каже да је ЦИК мјесец дана бројао гласове и мјесец дана касније, утврдио резултате избора који су били познати сат након избора.
"У другим земљама изађе 100 милиона људи и наредни дан имају резултате, али у БиХ резултате броје мјесец дана. Види се на крају да и даље не знају шта су пребројали и види се да је ЦИК ништа друго него политичко оружје за притисак на Српску и понижавање Српске", рекао је Ковачевић.
Упорно нам поручују, каже Ковачевић, да ми грађани не знамо да бројимо него треба они да броје и да они да кажу ко ће да буде предсједник Српске.
БиХ
ЦИК утврдио резултате избора: Синиша Каран предсједник Српске
"То се понавља из циклуса у циклус. Они су пребројали негдје 23.000 гласова које су они како кажу по службеној дужности контролисали и да су контролисали само оно што су им шефови рекли, а то су странке из опозиције Српске, јер су их они изабрали. Не смијемо да заборавимо да чланови ЦИК-а не смију бити чланови политичких странака и да су они мимо конкурса и процедура изабрали савјетницу предсједника СДС- а и некога ко је на изборима прије био кандидат ПДП-а за одборника и који је имао страначку функцију", рекао је Ковачевић.
Поручује да је изборни концепт опозиције да изађу на изборе, изгубе, и кад изгубе онда признају изборе само на оним бирачким мјестима на којима су побиједили.
Он је истакао да је вријеме СНСД-а и Милорада Додика тек долази.
"То је тако јер је то воља народа Републике Српске", рекао је Ковачевић.
