Цвијановић и Тришић Бабић са генералним секретаром Вијећа за регионалну сарадњу

15.12.2025

15:27

Фото: Уступљена фотографија

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и в. д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић разговарале су данас у Бањалуци са генералним секретаром Вијећа за регионалну сарадњу Амером Капетановићем.

Овом приликом, саговорници су размијенили мишљења о актуелним регионалним питањима, могућностима јачања сарадње, као и снажнијег економског и инфраструктурног повезивања у оквиру регије.

На састанку је указано на важност очувања регионалне стабилности, која је заједничких интерес и неопходан предуслов бржег и успјешнијег развоја свих земаља регије.

Жељка Цвијановић

Ana Trišić Babić

