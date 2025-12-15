Цвијановић и Тришић Бабић са генералним секретаром Вијећа за регионалну сарадњу

15.12.2025
15:27
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и в. д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић разговарале су данас у Бањалуци са генералним секретаром Вијећа за регионалну сарадњу Амером Капетановићем.
Овом приликом, саговорници су размијенили мишљења о актуелним регионалним питањима, могућностима јачања сарадње, као и снажнијег економског и инфраструктурног повезивања у оквиру регије.
Занимљивости
Ово су четири најтемпераментнија хороскопска знака
На састанку је указано на важност очувања регионалне стабилности, која је заједничких интерес и неопходан предуслов бржег и успјешнијег развоја свих земаља регије.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч3
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
26
16
16
16
14
16
09
16
08
Тренутно на програму