Logo
Large banner

Хуманитарни број 1411 позван до сада 8.262 пута

Извор:

АТВ

15.12.2025

12:29

Коментари:

0
Хуманитарни број 1411 позван до сада 8.262 пута
Фото: Уступљена фотографија

Од тренутка активирања хуманитарног броја 1411 у комерцијални рад, у оквиру акције "С љубављу храбрим срцима", 12. децембра 2025. од 12 часова, до сада остварено 8.262 позива.

Шеснаесто донаторско вече "С љубављу храбрим срцима" биће одржано 26. децембра 2025. године у сврху прикупљања средстава и подршке за оснивање и опремање центра за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи, под високим покровитељством вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић.

Подијели:

Тагови:

Хуманитарна акција

S ljubavlju hrabrim srcima

humanitarni broj

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Предсједник удружења "Минерали" Татјана Спасојевић

Друштво

Спасојевић за АТВ: Специјалистички центри неће служити једном дјетету већ комплетној породици

3 ч

0
Мила Чечавац (5) из Дервенте болује генетске болести - изградња центра олакшала би свакодневницу

Друштво

Мила Чечавац (5) из Дервенте болује генетске болести - изградња центра олакшала би свакодневницу

16 ч

0
Сергеј Ћетковић: Позивом на број 1411 подржавате акцију "С љубављу храбрим срцима"

Бања Лука

Сергеј Ћетковић: Позивом на број 1411 подржавате акцију "С љубављу храбрим срцима"

22 ч

0
С којим знаком хороскопа ћете процвјетати, а који ће вам сломити срце

Љубав и секс

С којим знаком хороскопа ћете процвјетати, а који ће вам сломити срце

3 мј

0

Више из рубрике

Мазалица: Бодирога лицемјерје да замијени познавањем чињеница

Република Српска

Мазалица: Бодирога лицемјерје да замијени познавањем чињеница

47 мин

0
Бојић: Кривичне пријаве за чланове ЦИК-а који буду гласали за понављање избора

Република Српска

Бојић: Кривичне пријаве за чланове ЦИК-а који буду гласали за понављање избора

50 мин

2
Појачано присуство полиције широм Српске, чека се пресуда за убиство Раденка Башића

Република Српска

Појачано присуство полиције широм Српске, чека се пресуда за убиство Раденка Башића

2 ч

0
Додик: Постојање ЦИК-а изгубило смисао

Република Српска

Додик: Постојање ЦИК-а изгубило смисао

4 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

52

Комплетна трилогија "Господар прстенова" се враћа у биоскопе

12

43

Хрватски сабор изгласао Закон о изградњи центра на Трговској гори

12

40

Jош један херој у Сиднеју: Оставио трудну жену и кренуо ка нападачу, полиција га грешком упуцала

12

31

Како је СДС у Угљевику "потпуно убијеђен" да ће избори бити поновљени?

12

29

Хуманитарни број 1411 позван до сада 8.262 пута

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner