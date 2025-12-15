Хуманитарни број 1411 позван до сада 8.262 пута

Извор:
Од тренутка активирања хуманитарног броја 1411 у комерцијални рад, у оквиру акције "С љубављу храбрим срцима", 12. децембра 2025. од 12 часова, до сада остварено 8.262 позива.
Шеснаесто донаторско вече "С љубављу храбрим срцима" биће одржано 26. децембра 2025. године у сврху прикупљања средстава и подршке за оснивање и опремање центра за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи, под високим покровитељством вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић.
