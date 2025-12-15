Појачано присуство полиције широм Српске, чека се пресуда за убиство Раденка Башића

Извор:
15.12.2025
Полицијски службеници широм Републике Српске постројени дочекују изрицање пресуде за убиство начелника Сектора криминалистичке полиције ПУ Приједор, Раденка Башића.
Из добојске Полицијске управе су напоменули да ову активност реализују од 10.30 часова до момента изрицања пресуде - у знак сјећања и поштовања према страдалом колеги и ради указивања на сложеност и ризике полицијског посла.
Полицијска возила зауставила су се на више мјеста у Бањалуци с циљем изражавања поштовања према убијеном начелнику Сектора криминалистичке полиције Полицијске управе Приједор Раденка Башића, те указивања на сложеност и ризике полицијског посла.
Полицијске патроле паркирале су службена возила на мјестима на којима су се затекле у 10.30 часова, за када је у Суду БиХ у Сарајеву заказано изрицање пресуде Далибору Раилићу и Александру Миљатовићу, оптуженима за убиство Башића.
Полицијски аутомобили паркирани су, између осталог, код Центра за обуку у Залужанима и Полицијске академије, гдје су се окупили запослени, као и на кружним токовима код "Екватора" и "Кампуса" али и на магистралном путу у Челинцу.
