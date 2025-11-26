Logo
"Суд третирао доказе из криптованих комуникација": Почеле завршне ријечи на суђењу за убиство Раденка Башића

Извор:

АТВ

26.11.2025

18:20

Коментари:

0
Фото: screenshot

У Суду БиХ данас су почеле завршне ријечи на суђењу Далибору Раилићу и Александру Миљатовићу за убиство начелника Сектора криминалистичке полиције ПУ Приједор Раденка Башића.

У својој завршној ријечи, тужилац је истакао да се ради о једном од првих случајева у бх. правосуђу гдје је суд третирао доказе из криптованих комуникација.

"Како су показали докази, Радено Башић је жртва свог професионалног и законитог приступа у раду. Посветио је свој живот ономе у чему је био позван у ту професију, а то је да штити законитост и бори се против криминалитета. Пред вама је предмет који је један од први пред Судом БиХ који је третирао доказе из криптованих комуникација", рекао је тужилац Ћазим Хасанспахић.

Подсјећамо, свједочењем оптужених Далибора Раилића и Александра Миљатовића у Суду БиХ прошле седмице је завршен главни претрес на суђењу за убиство начелника Сектора криминалистичке полиције ПУ Приједор Раденка Башића.

Dalibor Railic i Aleksandar Miljatovic

Хроника

Завршено суђење за убиство Раденка Башића, оптужени негирали злочин

Очекује се да ће пресуда у овом предмету бити изречена до средине децембра, када оптуженима истиче мјера притвора.

6241df7b1c8cc railic

Хроника

Далибор Раилић Дуги ослобођен оптужбе!

Подсјетимо, Тужилаштво БиХ Далибора Раилића терети да је наручио убиство Раденка Башића. Као директни извршилац оптужен је Александар Миљатовић (34), а за помагање у злочину оптужен је његов кум Игор Репајић, против кога је предмет раздвојен на прошлом рочишту због штрајка глађу.

Dalibor Railic sudjenje

Хроника

Раилић помињао убиство инспектора, па тражио пиштољ с пригушивачем

Раније је поступак раздвојен против Хариса Гредеља и Александра Ивковића. У оптуженичкој клупи се налазе још Мирјана Вујовић и Жељко Симић из Билеће и Горан Гвозден из Градишке. Они су заједно с Раилићем оптужени за организовани криминал у вези са трговином дроге. Сви сем Гредеља су били корисници "Sky ecc” апликације.

