Нова трагедија у Српској: Погинуо пјешак

Аутор:Стеван Лулић
26.11.2025
14:57
Коментари:0
Пјешак В.Б. из Бијељине погинуо је јуче у тешкој саобраћајној несрећи у овом граду.
Несрећа се догодила око 17,10 часова у улици Мајевичка.
"У незгоди је учествовао путнички аутомобил марке Опел којим је управљало лице Р.С. из Бијељине и пјешак лице В.Б. из Бијељине које је усљед задобијених повреда преминуло у здравственој установи у Бијељини", наводи се у саопштењу Полицијске управе Бијељина.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, а увиђај лица мјеста су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бијељина.
