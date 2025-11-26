Logo
Нова трагедија у Српској: Погинуо пјешак

Стеван Лулић

26.11.2025

14:57

Нова трагедија у Српској: Погинуо пјешак
Фото: АТВ

Пјешак В.Б. из Бијељине погинуо је јуче у тешкој саобраћајној несрећи у овом граду.

Несрећа се догодила око 17,10 часова у улици Мајевичка.

Шљивић-Николина-Инстаграм

Република Српска

Николина Шљивић добила нову функцију

"У незгоди је учествовао путнички аутомобил марке Опел којим је управљало лице Р.С. из Бијељине и пјешак лице В.Б. из Бијељине које је усљед задобијених повреда преминуло у здравственој установи у Бијељини", наводи се у саопштењу Полицијске управе Бијељина.

Несрећа-Аном Радовић

Хроника

Ко је мушкарац који је страдао са Аном у аудију

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, а увиђај лица мјеста су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бијељина.

Саобраћајна несрећа

несрећа

Бијељина

