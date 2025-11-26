Хапшење у Градишци: Румуни крали козметику

Аутор:Стеван Лулић
Троје румунских држављана ухапшено је данас у Градишци због сумње да су извршили двије крађе у овом граду.
Како је саопштено из Полицијске управе Градишка, због крађа су саслушани Л.Б., С.С.Н. и М.И.Ј.
"Наведена лица се сумњиче да су у марту мјесецу 2025. године, из трговинског објекта у Градишци отуђила више козметичких производа", саопштила је полиција.
Додаје се да ће ухапшени бити предати Теренском центру Бањалука – Служби за послове са странцима БиХ.
О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да се по комплетирању предмета достави извјештај о почињеном кривичном дјелу.
