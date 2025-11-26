Logo
Хапшење у Градишци: Румуни крали козметику

Аутор:

Стеван Лулић

26.11.2025

14:07

Коментари:

0
Фото: АТВ

Троје румунских држављана ухапшено је данас у Градишци због сумње да су извршили двије крађе у овом граду.

Како је саопштено из Полицијске управе Градишка, због крађа су саслушани Л.Б., С.С.Н. и М.И.Ј.

"Наведена лица се сумњиче да су у марту мјесецу 2025. године, из трговинског објекта у Градишци отуђила више козметичких производа", саопштила је полиција.

Додаје се да ће ухапшени бити предати Теренском центру Бањалука – Служби за послове са странцима БиХ.

О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да се по комплетирању предмета достави извјештај о почињеном кривичном дјелу.

