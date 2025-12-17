Logo
Усвојене измјене Закона о служби у Оружаним снагама: Повећали старосну границу за пензионисање

СРНА

17.12.2025

12:00

0
Усвојене измјене Закона о служби у Оружаним снагама: Повећали старосну границу за пензионисање

Дом народа Парламентарне скупштине БиХ усвојио је данас једногласно у првом читању Приједлог измјене Закона о служби у Оружаним снагама БиХ којим се старосна граница за пензионисање у војној служби повећава са 40 на 45 година живота.

Замјеник предсједавајућег Дома народа Никола Шпирић током расправе о овој тачки дневног реда рекао је да професионална војска не би требала бити социјална установа, наводећи да је реформа Оружаних снага БиХ дефинисала старосну границу под претпоставком да се праве професионалне Оружане снаге.

''Ако из ових разлога будемо помјерали старосну границу до 55 година имаћемо армију стараца, војску која се неће моћи носити са изазовима'', навео је Шпирић.

Према његовим ријечима, реформе ће искочити из шина уколико делегати буду предлагали различите измјене закона, након што им група појединаца укаже не неки проблем.

Novac

Друштво

Још један град даје једнократну помоћ пензионерима

Предлагач измјена Џемал Смајић рекао је да се овај закон налази у парламентарној процедури у различитим облицима већ двије године, те да га радују најављени амандмани којим би се старосна граница за одлазак у пензију повећала на 55 година.

Шеф Клуба делегата хрватског народа Марина Пендеш рекла је да ће овај клуб подржати и закон и најављени амандман.

Делегати су данас дали сагласност и за ратификовање 11 међународних споразума чији је потписник БиХ, међу којима је и споразум о зајму између БиХ и Саудијског фонда за развој за пројекат изградње и опремања додатног објекта за смјештај студената у Студентском центру "Бориша Старовић" у Фочи.

Пензионери

Регион

И пензионери у БиХ ове седмице добиће такозвану 13. пензију

Закључујући сједницу предсједавајући Дома народа Кемал Адемовић рекао је да би хитна сједница овог дома требала бити одржана у уторак, 23. децембра, у 10.00 часова.

На сједници ће се наћи приједлози закона о Суду и Високом судском и тужилачком савјету БиХ, по скраћеном поступку.

Parlamentarna skupština BiH

Оружане снаге БиХ

starosna granica

Пензија

