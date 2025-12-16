И пензионери у БиХ ове седмице добиће такозвану 13. пензију

Извор:
Сјајна вијест за пензионере у БиХ који су пензију зарадили у Хрватској стиже из тамошњег Фонда.
Наиме, исплата годишњег додатка на пензију, такозвана 13. пензија, требала би почети ове седмице у Хрватској, а добиће га сви пензионери, укључујући и велики број корисника који живе у Босни и Херцеговини.
Ријеч је о првом увођењу овог додатка, а његов износ зависи од дужине радног стажа.
Хрватска влада је крајем октобра одлучила да вриједност додатка износи шест евра по једној години пензијског стажа.
Према процјенама, просјечан износ додатка биће око 170 евра, док ће пензионери с пуним радним стажом од 40 година добити 240 евра.
Годишњи додатак добиће и корисници породичних пензија, а износ ће се рачунати према стажу преминулог осигураника или супружника.
Исто важи и за кориснике инвалидских пензија, као и за оне с бенефицираним радним стажом, пише "Вечерњи лист".
Додатак неће бити предмет опорезивања под условом да корисници имају отворен заштићени рачун на који ће средства бити аутоматски преусмјерена.
Из Синдиката пензионера Хрватске поручују да је износ додатка разочаравајући и да не одражава стварни допринос људи који су одрадили цијели радни вијек, истичући да ће већина пензионера новац потрошити на основне трошкове, дугове или помоћ породици током празника.
Пензионери с којима су разговарали хрватски медији наводе да ће им додатак краткорочно олакшати крај године, али да ће због раста цијена и трошкова живота тај новац брзо бити потрошен.
