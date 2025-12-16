Logo
Large banner

Лажна дојава о бомби на ВМА

Извор:

СРНА

16.12.2025

17:06

Коментари:

0
Лажна дојава о бомби на ВМА

Припадници Министарства унутрашњих послова Србије утврдили су да је била лажна дојава о постављеној бомби у згради Војномедицинске академије /ВМА/ у Београду.

Провјером је утврђено да је лажна била и дојава о постављеној експлозивној направи у редакцији "Курира", сазнаје Танјуг.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Србију волимо, а са Хрватима сарађујемо у ономе што је наш интерес

Због дојаве о постављеним бомбама раније данас био је евакуисан дио зграде ВМА, као и запослени у редакцији "Курира" у Влајковићевој улици.

Подијели:

Тагови:

ВМА

дојава о бомби

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сарајево смог магла

Друштво

Ови градови су данас на врху листе загађења у БиХ

1 ч

0
Пала ауто-мафија у Хрватској, хапшења и у БиХ

Регион

Пала ауто-мафија у Хрватској, хапшења и у БиХ

1 ч

0
Ковачевић: Не постоји ниједна земља у ЕУ у којој неизабрани странац без мандата намеће законе

Република Српска

Ковачевић: Не постоји ниједна земља у ЕУ у којој неизабрани странац без мандата намеће законе

1 ч

0
Драгана Мирковић показала раскошну декорацију у свом дворцу

Сцена

Драгана Мирковић показала раскошну декорацију у свом дворцу

1 ч

0

Више из рубрике

Посвађала се са бившом супругом свога мужа, па је прегазила аутом: Жени је сломљена карлица

Србија

Посвађала се са бившом супругом свога мужа, па је прегазила аутом: Жени је сломљена карлица

4 ч

0
Сахрана / Илустративна фотографија

Србија

Милош Јовановић прогласио сина мртвим да би му град дао паре, сви остали у шоку

5 ч

0
Ухапшено 6 особа због скрнављења православог гробља на Косову и Метохији

Србија

Ухапшено 6 особа због скрнављења православог гробља на Косову и Метохији

7 ч

0
Сви ученици остају без телефона: Парламент одлучује, ово су 3 кључна правила

Србија

Сви ученици остају без телефона: Парламент одлучује, ово су 3 кључна правила

7 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

00

Кошарац: Конаковићева тврдња о изборима класична неутемељена небулоза

17

59

Лопов претукао радницу у мјењачници, па украо новац

17

52

Игор Додик опозицији: Прихватите да сте губитници

17

48

Ово су нерадни дани за празнике: Могуће испланирати мини одмор

17

45

Кабинет српског члана Предсједништва БиХ тражиће да Трговска гора буде на дневном реду наредне сједнице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner