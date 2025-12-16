Лажна дојава о бомби на ВМА

Извор:
СРНА
16.12.2025
17:06
Припадници Министарства унутрашњих послова Србије утврдили су да је била лажна дојава о постављеној бомби у згради Војномедицинске академије /ВМА/ у Београду.
Провјером је утврђено да је лажна била и дојава о постављеној експлозивној направи у редакцији "Курира", сазнаје Танјуг.
