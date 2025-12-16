Ковачевић: Не постоји ниједна земља у ЕУ у којој неизабрани странац без мандата намеће законе

16.12.2025
Српски делегат у Дому народа и портпарол СНСД-а, Радован Ковачевић поручио је да нигдје у Европској унији не постоји земља у којој се не поштује устав те земље, и у којој се мимо устава поштује неки неизабрани странац без мандата и овлаштења.
"Ми тражимо јасне одговоре и питао сам Сореку, да ли се у Европској унији и даље поштује владавина права и да ли и даље постоји нешто што се зове европске вриједности. Ако постоји владавина права, да ли постоји било која земља унутар Европске уније у којој се не поштује устав те земље, него се мимо устава поштује то да постоји неки неизабрани странац без било каквог мандата и овлаштења, који мимо устава, парламента, представника народа и грађана намеће законе", рекао је Ковачевић за Н1.
Истиче да с обзиром да не постоји таква земља, те да тако нешто нигдје није наведено у кластеру преговора са Европском унијом, Ковачевић истиче да тражи од ЕУ да буде савезник БиХ, како би се такве појаве елиминисале.
"Они у Европској унији кажу да то није владавина права, онда тражимо да нам Европска унија буде савезник како бисмо то елиминисали из БиХ и како бисмо све такве накарадне намете у правни промет БиХ у потпуности елиминисали", јасан је Ковачевић.
Истиче да је од формирања Савјета министара постигнут један много бржи напредак него што је то икада раније био случај за БиХ.
"Усвојили смо велики број закона, потписали велики број споразума и постизали смо компромисе, иако то није било лако, и сви смо имали ту врсту разумијевања да напретка нема без компромиса", нагласио је Ковачевић.
Истиче да су након тога представници бошњачке компоненте унутар Савјета министара започели обрачун са легално изабраним представницима из Републике Српске.
Додик: У наредној години примарно стимулисати домаће послодавце
"Колеге из Сарајева, представници бошњачке компоненте унутар Савјета министара, одлучили да крену у обрачун са онима који су дио већине и који имају уставни капацитет да буду дио већине, као и легитимитет добијен од народа и грађана Републике Српске, кренули су у обрачун са нама те су зауставили све у БиХ. То је нешто што је чињеница", поручио је Ковачевић.
Наглашава да уколико постоји прилика за напредак, онда мора постојати уважавање устава земље.
"Да бисте могли да остварите било какав напредак, онда морате на првом мјесту да уважавате устав своје земље и уставни капацитет оних људи који су чиниоци већине или власти. Ако немате довољно свијести и знања да то уважавате, онда тешко можете постићи напредак", закључио је Ковачевић.
1 ч
1 ч
3 ч
3 ч
