Тришић Бабић са амбасадором Француске у БиХ: Српска конструктиван и поуздан партнер

Извор:

СРНА

16.12.2025

14:57

Коментари:

0
Фото: Срна

Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и амбасадор Француске у БиХ Франсоа Делмас раговарали су данас у Бањалуци о политичким процесима у Републици Српској и БиХ.

Тришић Бабић је нагласила да Српска остаје поуздан и конструктиван партнер посвећен дијалогу, миру и стабилности, саопштено је из Кабинета вршиоца дужности предсједника Републике.

cvijanovic zagreb

Република Српска

Цвијановић: Тврдње да власт у Српској гради ближе односе са Хрватском него са Србијом су бесмислице

Она је истакла да је Српска досљедно посвећена Дејтонском мировном споразуму и заштити уставне позиције ентитета и конститутивних народа у БиХ.

Ana Trišić Babić

Француска

Коментари (0)
15

38

Форд радикално смањује улагања у електрична возила

15

36

Преминуо професор ПМФ-а Боро Павловић

15

32

Прве фотографије тешке несреће у којој је погинула дјевојка

15

28

Зеленски предложио божићно примирје, Кремљ одбио из једног разлога

15

25

Дјевојка (21) погинула када је аутомобилом слетјела низ литицу

