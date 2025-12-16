Тришић Бабић са амбасадором Француске у БиХ: Српска конструктиван и поуздан партнер

Извор:
СРНА
16.12.2025
14:57
Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и амбасадор Француске у БиХ Франсоа Делмас раговарали су данас у Бањалуци о политичким процесима у Републици Српској и БиХ.
Тришић Бабић је нагласила да Српска остаје поуздан и конструктиван партнер посвећен дијалогу, миру и стабилности, саопштено је из Кабинета вршиоца дужности предсједника Републике.
