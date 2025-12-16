Logo
Large banner

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 10.363 пута

Извор:

АТВ

16.12.2025

12:08

Коментари:

0
"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 10.363 пута
Фото: Уступљена фотографија

У оквиру акције "С љубављу храбрим срцима" број 1411 је до сада позвало 10.363 особа.

Шеснаесто донаторско вече "С љубављу храбрим срцима" биће одржано 26. децембра 2025. године у сврху прикупљања средстава и подршке за оснивање и опремање центра за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи, под високим покровитељством вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић.

Подијели:

Тагови:

S ljubavlju hrabrim srcima

Хуманитарна акција

humanitarni broj 1411

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хуманитарни број 1411 позван до сада 8.262 пута

Република Српска

Хуманитарни број 1411 позван до сада 8.262 пута

1 д

0
Предсједник удружења "Минерали" Татјана Спасојевић

Друштво

Спасојевић за АТВ: Специјалистички центри неће служити једном дјетету већ комплетној породици

1 д

0
Мила Чечавац (5) из Дервенте болује генетске болести - изградња центра олакшала би свакодневницу

Друштво

Мила Чечавац (5) из Дервенте болује генетске болести - изградња центра олакшала би свакодневницу

1 д

0
Сергеј Ћетковић: Позивом на број 1411 подржавате акцију "С љубављу храбрим срцима"

Бања Лука

Сергеј Ћетковић: Позивом на број 1411 подржавате акцију "С љубављу храбрим срцима"

1 д

0

Више из рубрике

Додик: БиХ нереалан пројекат којег се Срби морају одрећи

Република Српска

Додик: БиХ нереалан пројекат којег се Срби морају одрећи

1 ч

12
Додик: Европи је за све Путин крив, потпуно су полудјели

Република Српска

Додик: Европи је за све Путин крив, потпуно су полудјели

1 ч

1
Посланик Народне скупштине Небојша Вукановић сједи у скупштинској сали

Република Српска

Гужва у опозицији за Предсједништво БиХ

2 ч

4
Минић жестоко Вукановићу: Лажете најстрашније

Република Српска

Минић жестоко Вукановићу: Лажете најстрашније

2 ч

6
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

04

Требињка и Бањалучани освојили сребрну и златну медаљу на 5. Бокешком полумаратону

12

58

СИПА претреса на четири локације

12

53

Ухапшен директор Дома пензионера Тузла!

12

41

Стигла је 3. сезона: Откривени детаљи прве епизоде серије ''Еуфорија''

12

40

Хоће ли бити поскупљења струје у Српској од 1. јануара?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner